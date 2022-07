Rafa Nadal se retira de Wimbledon por su lesión abdominal: "No tiene sentido seguir"

Rafa Nadal no jugará este viernes el partido de semifinales de Wimbledon contra el australiano Nick Kyrgios debido a su lesión abdominal. El balear, que se sobrepuso a sus problemas físicos en los cuartos de final ante Taylor Fritz, no podrá optar así a su 23º Grand Slam sobre la hierba londinense. El manacorí sufre una rotura de 7 milímetros en el abdomen, según han confirmado las pruebas médicas a las que se ha sometido este jueves en Londres.

"He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos"

Así lo ha anunciado el tenista español: "Estuve todo el día pensando qué hacer, pero no tiene sentido seguir, que la lesión cada vez es peor [...] He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos. No es que no pueda sacar bien, es también que no puedo hacer el movimiento normal para sacar".

Nadal tiene claro que "la lesión solo podía empeorar" y asegura que ha tomado la decisión "porque no podría ganar ningún partido así". Asegura estar muy triste por abandonar el torneo, pero mira hacia el futuro: "No puedo arriesgar más aún y estar 2-3 meses fuera de las pistas. Es algo muy duro para mí y esta es mi decisión, tengo que vivir con ella. Estoy muy triste, no puedo decir otra cosa".

"No puedo sacar a la velocidad de siempre, pero no es sólo eso, no puedo hacer un movimiento normal para sacar. Pensar en mí ganando dos partidos... Por respeto a mí mismo, no quiero salir ahí fuera sin poder estar competitivo al nivel que tengo que estar para conseguir mi objetivo", ha añadido.

Nadal ha confirmado que estará apartado de la competición tres o cuatro semanas y que espera que en una pueda estar jugando desde el fondo de pista: "Jugando mañana, en el caso improbable de ganar... ¿Cómo se llegaría al domingo? La lógica y después de hablar mucho con el equipo, me lleva a tomar una decisión que me ha costado un montón. Es lo que siento y creo que tomo la decisión correcta", explicó.

"El pie está más controlado"

Por otro lado, el balear ha valorado positivo la evolución de su lesión en el pie: "Una vez que el pie está un pelín mejor, que era lo más preocupante para poder continuar con mi carrera... Parece que el pie está más controlado y me está permitiendo disfrutar de poder jugar al tenis. Poner en riesgo una lesión que me pueda llevar un tiempo importante sin jugar.... Intento priorizar lo que es mi felicidad personal más allá que cualquier título o éxito personal".

Asimismo, ha aclarado que su objetivo ahora es estar en el Masters 1.000 de Montreal, que comenzará el 7 de agosto.

Partido épico ante Fritz

El ganador de 22 Grand Slam, que este año ya se ha adjudicado el Open de Australia y Roland Garros, selló su pase a semifinales ayer tras un partido épico en cuartos ante Taylor Fritz, resuelto tras cinco sets y después de superar su lesión en la zona abdominal, dice adiós así a su sueño de vencer el tercer 'grande' de la temporada.

La intención del manacorí era disputar este viernes la semifinal de Wimbledon ante Nick Kyrgios pese a esa rotura en la zona abdominal, una parte de su cuerpo que ya le ha dado dolores de cabeza en otras tres ocasiones a lo largo de su carrera. Sin embargo, las pruebas médicas y el entrenamiento realizado hoy lo han desaconsejado. Así, el australiano Kyrgios disputará su primera final de Grand Slam ante el ganador del Djokovic vs. Norrie.