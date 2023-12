Rafa Nadal: "Para mí es una victoria el mero hecho de estar aquí"

La 'Nadalmanía' está desatada en Brisbane. El ganador de 22 grand slam ha elegido este torneo australiano como el lugar para regresar al circuito tras un año fuera de las pistas por una lesión en el psoas ilíaco que le hizo pasar por el quirófano el pasado mes de junio. Nadal jugó su último partido el pasado mes de enero -segunda ronda del Open de Australia- frente al estadounidense Mackenzie McDonald, teniéndose que retirar por lesión.

Un año después de todo aquello Nadal está de vuelta y esta madrugada conocerá a su primer rival en el ATP250 de Brisbane. Será su primer partido desde aquel fatítido 18 de enero que detuvo de golpe su carrera. Rafa ha trabajado durante un año para recuperarse y estar listo para el que todo indica será su último 'baile' en el circuito. En Brisbane la expectación con el ganador de 14 Roland Garros es total y quedó comprobada en un acto público en Queen Street Mall donde firmó autógrafos, atendió a lo fans y realizó unas declaraciones.

"Me siento bien. No me puedo quejar. Hoy me siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes. Creo que en los momentos en que las cosas no van bien, por supuesto que el apoyo de la gente ayuda a seguir adelante", reconocía Nadal.

"Lo que más extrañé probablemente fue la sensación de que estás listo para competir"

"Me siento muy afortunado de haber recibido un gran apoyo en todos lados y Australia siempre ha sido un lugar muy especial para mí. (He tenido) momentos inolvidables que pasé aquí y espero con ansias pasar un año más aquí. Por supuesto, cuando no estás en la cancha, te pierdes algunas cosas. Al final del día esto es algo que hice casi toda mi vida. Entonces, cuando no puedes competir, por supuesto que extrañas la competencia, extrañas a los aficionados, extrañas jugar en los mejores estadios, salir y ver la cancha llena", explicó Nadal.

"Lo que más extrañé probablemente fue la sensación de que estás listo para competir, que te sientes listo para disfrutar e intentarlo", admitió el balear.

El ganador de 22 grand slam no se marca grandes objetivos más allá de ser competitivo en su regreso a las pistas.

"Me siento mucho mejor ahora de lo que esperaba hace un mes, es imposible que pueda quejarme y quiero disfrutar del regreso a las pistas. No espero gran cosa por mi parte a nivel competitivo porque llevo un año sin competir y eso es mucho. Soy consciente de que éste va a ser un proceso difícil al principio y, en estos momentos, lo único a lo que puedo aspirar es a dar todo lo que tengo en la pista y sentirme competitivo. Tan solo llevo un mes entrenando con intensidad, para mí es una victoria el mero hecho de estar aquí", reconocía Rafa Nadal.

Por último, Nadal explicó la mentalidad con la que debe afrontar su regreso a los pistas y al circuito.

"La forma en la que necesito abordar este proceso es aceptando la adversidad y asumiendo que las cosas no van a ir perfectamente desde el inicio. Lo primordial es mantener la actitud correcta y la ética de trabajotodos los días porque mi meta es ir siendo cada vez más competitivo a medida que avance la temporada", concluyó Nadal.