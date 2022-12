Rafa Nadal: "¿Mi última vez en Australia? Espero que no"

Más información Novak Djokovic regresa a Australia un año después de su deportación al no estar vacunado frente al covid-19

Rafa Nadal ya está en territorio australiano. El ganador de 22 Grand Slam regresa a Australia para tratar de sumar su 23º major y defender la corona que logró el año pasado en Melbourne en una épica final ante Daniil Medvédev.

"Tengo la máxima motivación para intentar empezar bien. Siempre es importante empezar bien para mí, para la confianza. Los últimos meses no han sido fáciles para mí. Lo principal ahora es recuperar las sensaciones positivas en la cancha, ser competitivo. Eso espero. Estoy preparado para lograrlo, pero ya veremos", afirmó Nadal en rueda de prensa.

Rafa Nadal fue preguntado por si este puede ser el último Open de Australia de su exitosa carrera.

"No estoy pensando sobre cuál será mi última vez aquí"

"Espero que no, cuando llegas a cierta edad nunca sabes cuándo será la última. Es obvio, pero no me gusta hablar de ello ahora mismo. Me concentraré en jugar al máximo nivel posible para darme la posibilidad de ser competitivo, de luchar por todo. Ese es mi objetivo ahora. No estoy pensando sobre cuál será mi última vez aquí. Vamos a intentar disfrutarlo, a crear algo especial. Soy feliz haciendo lo que hago", reconoció Nadal.

"Siempre es emocionante el comienzo de la temporada. Para todos es algo nuevo, con las dudas sobre cómo van a ir las cosas. Aunque no sé cuántas temporadas tengo en el Tour, los comienzos siempre son diferentes", explicó Nadal, que hace un año conquistó su título 250 en la ATP en Melbourne, antes de ganar su segundo Abierto de Australia.

"El primer partido va a ser contra Cam Norrie, así que ese es el foco ahora. Luego para mí creo que es intentar ganar la primera eliminatoria como equipo más que cualquier partido individual. Luego veremos qué puede pasar contra Australia", añadió Nadal.