Rafa Nadal, sobre el confinamiento: "No entiendo porqué no podemos jugar a tenis cuando la mayoría está yendo a trabajar"

El confinamiento por el coronavirus está afectando a toda la población y especialmente a los deportistas de élite, que han visto como su preparación de cortaba de raíz.

Uno de los que está en esa situación es Rafa Nadal, que está aprovechando el parón por el COVID-19 para liderar varias iniciativas soilidarias.

El ganado de 19 Grand Slam ha reflexionado sobre la actual situación en un directo en Instagram.

"No estoy jugando a tenis porque no tengo pista en casa pero lo echo de menos. Hago mis rutinas físicas por la mañana y por la tarde para mantenerme ocupado y en forma. Es importante tener el cuerpo despierto. No entiendo porqué no podemos jugar a tenis cuando la mayoría está yendo a trabajar. Hay una gran seguridad en el tenis porque estamos cada uno en un lado de pista y el gobierno está desbordado por una situación sin precedentes y en lo último en que piensan es en quien puede o no puede entrenar. Hay cosas que no tienen lógica pero hay que aceptar las reglas", explica Nadal.

Nadal ha asegurado que son "momentos duros" para España, que está siendo golpeada de forma “muy fuerte”.

"No es agradable verlo cada día en las noticias. Llevo un mes encerrado. Tengo la suerte de tener gimnasio porque tengo máquinas de la Academia que me han mandado a mi domicilio. Sigo disfrutando de la cocina y de pasar tiempo con mi mujer. Las dos primeras semanas fueron complicadas para entender lo que pasaba y porque sé sufría tanto. Estoy más positivo porque veo que en algunos sitios se está mejorando", asegura Nadal.

El tenista balear también ha mostrado su pésame por los miles de muertos que está dejando el coronavirus en España.

"Es duro ver cada día como cada día muerte alguien y ni tan siquiera pueden despedirse de los suyos. Y también siento mucho la situación económica que tenemos y tendremos en España y que hace que mucha gente esté perdiendo su trabajo. Es el momento de estar juntos. Hay que minimizar al máximo los daños del coronavirus y buscar soluciones. Vamos a estar positivos y pensar que las cosas van a ir a mejor", indica Nadal.