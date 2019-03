Rafa Nadal: "Creo que Federer se merecía más el Open de Australia que yo"

"Enhorabuena a Federer y a todo su equipo. Después de tanto tiempo fuera de las pistas ha alcanzado un nivel increíble y su trabajo también", dijo Nadal tras el partido.

"Me lo he pasado muy bien aquí en Australia, es un país precioso y la gente es fantástica. Cada vez que he jugado ha habido un ambientazo y siempre vais a estar en mi corazón. Había tenido tiempos dificiles sin poder competir y he trabajado muy duro para llegar hasta aquí", siguió el español.

Además, Nadal volvió a hacer referencia al mérito de Federer. "Creo que Roger se merecía más este título que yo y ahora voy a seguir luchando toda la temporada".