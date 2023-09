El dardo de Serena Williams a Simona Halep tras su sanción por dopaje

La suspensión durante cuatro años a la rumana Simona Halep ha reabierto viejas rencillas entre la jugadora rumana y Serena Williams, ganadora de 23 grand slam y que cayó ante Halep en la final de 2019 en Wimbledon. Pese a que la suspensión de Halep es tras un positivo en el Abierto de Estados Unidos de 2022 por la sustancia prohibida roxadustat, la pequeña de las Williams no ha dejado pasar la oportunidad para lanzar un dardo contra la tenista rumana.

"8 es un número mejor", escribió Serena Williams en su cuenta en la red social X (antiguo Twitter) en clara referencia a la final de Wimbledon de 2019 y que hubiera supuesto el octavo título en el All England Club para la estadounidense. No quedó ahí la cosa y Serena le dio un 'like' a un post de la tenista Nicole Gibbs en el que aseguraba: "Qué decepción cuando descubres que la mitad de tus héroes de tus días deportivos estaban haciendo trampa".

Simona Halep dio positivo en la sustancia prohibida roxadusta durante un control antidopaje realizado en el Abierto de Estados Unidos de 2022. Además, presenta diversas irregularidades en el Pasaporte Biológico del Atleta (ABP), según ha señalado señala la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

Tras haber escuchado a los testigos científicos expertos en nombre de la tenista y de la ITIA, así como de la propia jugadora, que declaró haber tomado un "suplemento contaminado", el tribunal independiente confirmó haber determinado que Halep había cometido infracciones intencionadas de las normas antidopaje, ya que "el volumen ingerido no podía haber dado lugar a la concentración de roxadustat hallada en la muestra positiva".

Halep: "La lucha continúa"

Simona Halep, ganador de dos grand slam (Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019), se encontraba suspendida de forma provisional desde octubre de 2022, por lo que su suspensión definitiva durará hasta el 6 de octubre de 2026. Simona Halep promete seguir peleando para defender su inocencia y en un comunicado se ha mostrado "sorprendida y decepcionada" por la decisión del ITIA.

"El último año ha sido el partido más duro de mi vida y lamentablemente mi lucha continúa. He dedicado mi vida al hermoso juego del tenis. Me tomo muy en serio las reglas que rigen nuestro deporte y me enorgullezco del hecho de que nunca he usado, a sabiendas o intencionalmente, ninguna sustancia prohibida", explicaba la tenisa rumana en su comunicado.

"Estoy agradecida de tener finalmente un resultado después de numerosos retrasos infundados y una sensación de vivir en el purgatorio durante más de un año, estoy a la vez sorprendida y decepcionada por su decisión", indicaba Simona Halep.