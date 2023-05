Nick Kyrgios se lesiona en un atraco y se pierde Roland Garros

El representante de Nick Kyrgios, Daniel Horsfall, ha explicó este jueves la causa por la que el tenista australiano no estará en Roland Garros. Su lesión, según cuenta, se produjo en un robo a punto de pistola. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de mayo la casa del jugador, en Canberra (Australia).

"Nick se cortó el pie derecho. No sabemos cómo. Esto le ha producido un retraso de dos semanas y media en su preparación"

"Durante el asalto, Nick se cortó el pie derecho. No sabemos cómo. Esto le ha producido un retraso de dos semanas y media en su preparación para este Grand Slam". El agente ha explicado que su jugador se lesionó cuando fue a socorrer a su madre. Y da más detalles: "Si se mueve en la pista, la herida puede abrirse de nuevo. Es una pena, porque su rodilla, tras la operación, está fantástica. Se encontraba muy bien antes de este accidente".

Kyrgios se operó el pasado 22 de enero de la rodilla izquierda, realizándose una artroscopia que hizo que fuese baja en el Open de Australia 2023. En este lapso de tiempo ha estado recuperándose y muchos apuntaban a un posible regreso en Roland Garros que finalmente no tendrá lugar.

Si bien se creía que dicha ausencia se debía a la recuperación de la lesión de rodilla, su agente Daniel Horsfall ha desvelado hoy que el motivo es muy distinto: un corte en el pie derecho que se hizo durante un asalto que sufrió en su casa de Canberra. Un hombre de 32 años habría sido arrestado por la policía posteriormente gracias a una app con la que rastrearon el vehículo, según ha informado Sport Illustrated.

Tiene previsto regresar en junio

¿Y cuándo regresará Kyrgios? "Volveremos a entrenar una vez que la herida empiece a sanar y cicatrizar. Aún estamos pensando en volver en el primer torneo de hierba. En cuanto a su lesión de rodilla, no podría haber ido mejor. No tuvimos contratiempos y posiblemente estaba en mejor forma que a estas alturas del año el año pasado, pero no pudo aumentar sus horas en la pista. Habría sido un flaco favor para todos jugar sin estar preparado. Es el parón más largo fuera del tenis por culpa de una lesión. Estaba preparado pero tuvimos que reajustar el calendario. Posiblemente juguemos más torneos en la segunda mitad del año", ha dicho Horsfall.

De esta forma Kyrgios hará su regreso a las pistas en competición oficial en el mes de junio después de estar sin competir desde el pasado octubre por estas molestias en la rodilla de las que se estaba recuperando y que le habrían permitido jugar en Roland Garros antes del robo en su casa.