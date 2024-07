Nadal sigue de subidón ante Ajdukovic y jugará en Bastad su primera final desde hace dos años

Rafa Nadal, 38 años y 261 del mundo, volverá a luchar por ganar un título ATP 777 días después... El tenista balear no ha pagado el cansancio de las 4 horas de partido de ayer ante Navone y ha superado -tras remontar de nuevo- al croata Duje Ajduković (130 del mundo) por 4-6, 6-3 y 6-4 en 2h13.

Primera final ATP... 777 días después

Desde hace más de dos años, concretamente desde que levantó su 14º Roland Garros y su 22 major (5 de junio de 2022), Rafa Nadal no sabía lo que era estar de nuevo en una final ATP, este viernes ante Navone superó su tope de los últimos años -semifinales- las cuáles no alcanzaba desde Wimbledon 2022, una ronda en la que no pudo ni salir a pista tras lesionarse el abdominal en su encuentro previo ante Fritz.

Una larga travesía en el desierto infinito de las lesiones que ha finalizado hoy, eso sí, tras volver a sufrir de lo lindo ante un jugador desconocido, pero que salió valiente, sin complejos y sobre todo, sin las 4 horas que se clavó su rival ni 24 horas antes. Otra vez le costó arrancar la maquinaria al tenista español (0-3), parece que pesó el tremendo desgaste ante el argentino, pero como nos ha acostumbrado durante 20 años, se rehízo al más puro estilo 'Rafa Nadal'.

Volvió a empezar despistado

El balear, como también hizo Carlitos varias veces en su último triunfo en Wimbledon, arrancó las semifinales con el pie izquierdo, despistado y sin entrar en juego desde el primer punto, algo parecido a lo que le pasó ayer: 0-3 de inicio, reacción hasta el 3-4 y esta vez en vez de perderlo en el tiebreak lo hizo en el décimo juego después de que a su rival no le temblara el pulso lo más mínimo para cerrar. En el segundo set también cedió su primer servicio pero la maquinaria comenzaba a engrasarse y ya no había tiempo para desconexiones, se puso manos a la obra y sumó 5 juegos de los siguientes seis. Tomó el mando del partido cuando empezó a restar profundo y a esquivar el revés del croata: "Tiene uno de los mejores contra los que he jugado", explicó Rafa tras el partido. Los errores del 130º también tenían que llegar, y lo hicieron. Mientras tanto, el rey de la tierra calentaba la derecha, contemporizaba el juego, se hacía su propio plan de partido y seguía acoplándose a la pista y al rival.

Nadal no pagó el cansancio y fue de menos a más

Ajduković, un jugador temperamental pero que mantuvo la calma todo el partido, comenzaba a desesperarse, su rival, casi cuarentón, iba a más a medida que pasaban los minutos. Rafa, contra la lógica y la biología, metió la directa con un 3-0 y cuando parecía finiquitado volvieron los despistes y la inesperada reacción del croata, que lo igualó (3-3) pero que esta vez sí falló cuando tuvo la oportunidad de ponerse por delante. Falló él pero Nadal jugó a las mil maravillas, se desconecta más que nunca pero vuelve como siempre. Y eso que en sus dos últimos partidos ha encajado 13 breaks, algo muy inusual en el balear... Carencia que arregló haciendo otros 16 (entre Navone y Ajduković). Y tanto ayer como hoy pudo cerrar el duelo con su saque, y él si que no perdona, ante Mariano lo hizo en blanco y esta tarde apenas se dejó un punto.

Vuelve la final de Bastad 19 años después

Rafa Nadal vuelve así a la final de Bastad 19 años después para "defender el título", como dijo entre risas tras ganar a Borg hace unos días, y optará mañana a su 93º título. Es la primera final ATP desde que levantara la Copa de Mosqueteros hace dos años, su 11º victoria de 2024 y la primera vez que gana cuatro partidos seguidos desde Wimbledon 2022.

El argentino Tirante (121) o el portugués Borges (51) será su rival en la final del domingo.

No jugará las semis de dobles con Ruud

No obstante, la 'mala' noticia es que la organización ha confirmado que Rafa Nadal y Casper Ruud no disputarán las semifinales en el cuadro de dobles. El cansancio que acumula el español y el descanso que necesita para la final de mañana, la razón.

