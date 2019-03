Nadal: "No queráis convertir esto en una guerra entre Francia y España"

Rafa Nadal ha pedido no convertir su enfrentamiento con el exministra francesa de Deporte, Roselyne Bachelot, en una batalla entre Francia y España.

"No queráis hacer de las desafortunadas palabras de una señora, una guerra entre Francia y España, que para nada es", indicó Nadal.

"Sinceramente, amo Francia; amo el país donde he tenido más éxito de mi carrera. Siempre me tratan fenomenal allí. Por el hecho de que una persona o algunos más hayan dicho palabras desafortunadas, no vamos a matar a un país que conmigo se ha portado bien, la verdad", añadió el balear.

El tenista español se mostró "muy, muy orgulloso" de su victoria en los octavos de final del torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, después de remontar y levantar una bola de partido ante el alemán Alexander Zverev.

"Debo decir que estoy muy, muy orgulloso de esta victoria. En el primer set fallé algunos 'drives' no muy complicados y eso podría haber cambiado el guión del partido, pero rápidamente he conseguido hacer un muy buen segundo set", señaló Nadal tras el partido.

En el tercer y definitivo parcial, el manacorí reconoció que su rival fue "tan agresivo" que le hizo perder su "ritmo". "Volví a tener dificultades, pero he peleado y no me he rendido. Ha sido realmente una gran victoria y contra un gran jugador", celebró.

El exnúmero uno del mundo recordó que el germano sirvió "de forma increíble al inicio". "Al principio intenté restar dentro de la pista, pero los efectos que metía me impedían llegar. Fue muy duro porque sabía que no podía perder mi saque. El es joven y tomaba muchos riesgos y decidí retrasar mi posición tres o cuatro meses para asegurar", apuntó al respecto.

Sobre la situación perdida por Zverev, que tuvo saque con 5-3 en el tercero y desperdició una bola de partido, afirmó que lo sentía. "Me he encontrando en la misma situación un par de veces y es lo que me ha permitido ganar este tipo de partido", comentó

"Nishikori será complicado, el verano pasado perdí contra él en Montreal y es también un gran luchador. Sabe poner mucha presión a sus adversarios y debo jugar aún mejor que lo que he hecho hasta ahora. Estoy en cuartos de un gran torneo y eso es una buena noticia para mí", sentenció sobre su siguiente rival.