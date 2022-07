Nadal y Djokovic ponen tierra de por medio, ¿cómo está la lista histórica de ganadores de Grand Slam?

La historia se repite por enésima vez, esta vez le ha tocado a Novak Djokovic saborear la gloria de ganar un Grand Slam, lo ha hecho un año después y en Wimbledon para ganar el 7º de su carrera, el 4º consecutivo y el 21º 'grande'. Él y Nadal cogen distancia frente a Federer.

Hoy, por primera vez en su carrera, Roger Federer se acostará sabiendo que tiene menos Grand Slams que Djokovic y Nadal, los dos grandes rivales de su carrera. La irrupción de ambos en el circuito frenó la progresión de títulos del suizo, que apenas ha podido pescar con la llegada de esto monstruos, ahora, con 41 años y a punto de retirarse se antoja complicado que vuelva a levantar uno.

La historia se repite: Nadal y Novak dominan los Grand Slam

Una espectacular versión de Nadal en 2022 le ha permitido ganar el Open de Australia y Roland Garros, solo una maldita lesión, esta vez en el abdominal, le ha impedido seguir avanzando en Wimbledon cuando ya estaba en semifinales. El balance sigue siendo impoluto pero aquí, por razones ajenas a su nivel tenístico, no ha podido continuar y su máximo rival lo ha aprovechado.

Dos de tres para Rafa en este 2022, Djokovic en Wimbledon ha demostrado que es el mejor de la década con diferencia, solo Murray, Federer y el coronavirus pudieron apartarle de la gloria. Su dominio es absoluto, innegable, nadie puede vencerle, Nadal quiso retarle en esta edición pero su abdominal se lo negó.

El Big Three, o al menos dos tercios de este, siguen dominando con puño de hierro el circuito ATP, por lo menos en los cuatro grandes torneos del año, solo Medvedev y Thiem han roto el dominio en los últimos años. El ruso y número 1 del mundo podrá disputar el próximo US Open después de quedarse en casa este mes por el veto de Wimbledon. Intentará recuperar su corona y Nadal buscará el 22º, Djokovic, si nada cambia, no podrá disputar el torneo al no estar vacunado.

Lista de los jugadores masculinos con más Grand Slam de la historia

