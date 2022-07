Nadal se atreve con un baile en el concierto de Maluma tras su lesión abdominal

Las noticias que llegan de Rafa Nadal no pueden ser mejores. El mallorquín disfruta de vacaciones después de la lesión abdominal que le obligó a retirarse en semifinales de Wimbledon.

Entonces, el tenista necesitaba descanso, según los médicos. Y eso es lo que está haciendo la leyenda de la raqueta, aprovechando el tiempo libre para acudir con sus amigos al concierto de Maluma en las islas.

En una "gran noche con amigos", como afirmó Nadal, el deportista fue grabado marcándose un bailecito que se ha hecho viral y que circula a la velocidad de la luz por las redes sociales.

Un objetivo: el US Open

Para un jugador que ha logrado remontar unos cuartos de final sobre la central del All England Club con una rotura de siete centímetros en su abdomen, no parece mucho esfuerzo. Pero este hecho es significativo a la hora de valorar que el balear se encuentra bien y sin dolores, seguramente ya pensando en el US Open.

Allí podría coincidir con otro de los tenistas en fase de recuperación, Sasha Zverev. El alemán, después de romperse los ligamentos del tobillo frente al propio Nadal en Roland Garros y tener que ser operado, ya camina con ayuda de protección.