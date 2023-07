Ilia Topuria apostó 50.000 dólares por la victoria de Alcaraz en Wimbledon: "No lo dudé nunca"

La victoria de Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon ante Djokovic hizo felices a miles de españoles y aficionados al tenis, pero probablemente uno de los que más se alegró el épico triunfo de Carlitos fue Ilia Topuria, luchador de la UFC. Y es que el peleador hispano-georgiano se jugó un buen dinero por el murciano, una apuesta que le salió perfecta y le generó un ganancia brutal.

En concreto, como el propio Topuria compartió en sus redes sociales, el experto en artes marciales mixtas decidió apostar 50.000 dólares a la victoria de Carlos Alcaraz en el grand slam londinense. El resultado de esa apuesta fue una ganancia de 237.500 dólares. Y es que el murciano no era el favorito para llevarse el tercer grand slam de la temporada, por lo que la apuesta era algo arriesgada, pese a que Topuria nunca dudó de la misma.

"Yo no lo dudé nunca. Mucha gente me invitaba a retirar mi apuesta ayer, pero como lo había hecho con muchísima fe, no lo dudé en ningún momento. Muchísimas felicidades, te lo mereces", explicaba el luchador de la UFC en su cuenta de Instagram.

Los planes de Carlos Alcaraz tras Wimbledon

Carlos Alcaraz llegaba anoche a Murcia al filo de la medianoche, donde fue recibido por decenas de personas. El tenista murciano firmó autógrafos, se hizo fotos y atendió a todos con una sonrisa. Después, cogió un taxi para trasladarse hasta El Palmar, donde descansará en los próximos días. La hoja de ruta de Carlitos pasa por descansar unos días en su localidad natal antes de afrontar la gira de cemento, con el US Open como objetivo numero 1.

Y es que el tenista murciano defenderá su corona lograda hace un año en Nueva York a partir del 28 de agosto. El objetivo principal de Alcaraz es volver a meterse en la final del último grand slam del año y repetir el hito firmado hace un año.

Carlos Alcaraz reconocía a Antena 3 Noticias lo especial que había sido ganar en Wimbledon, en especial por hacerlo tras superar a Novak Djokovic en la final en el All England Club.

Poder ganar Wimbledon es un sueño hecho realidad. Pero es muchísimo más especial hacerlo ganándole a Djokovic en un partido a 5 sets, para mí fue épico. Es increíble poder vivirlo y ojalá que vengan más momentos así", admitía Alcaraz a Antena 3 Noticias.