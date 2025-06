La icónica celebración de Carlos Alcaraz en la grada de la Philippe Chatrier con su equipo y su familia

Tras cinco horas y 29 minutos de batalla, Carlos Alcaraz cayó sobre la tierra batida de la Philippe Chatrier. Una derecha paralela en carrera culminaba una final histórica ante Jannik Sinner(4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 7-6 (10-2), un ejercicio de pura supervivencia del fenómeno de El Palmar, capaz de levantar dos sets en contra y tres bolas de partido en contra en el cuarto set. A sus 22 años, 1 mes y tres días, Carlitos logró su segundo Roland Garros (2024 y 2025) y el quinto grand slam de su carrera. Solo Björn Borg lo logró de forma más prematura, Nadal lo hizo con la misma edad...

El tenista español se abrazó con Sinner tras una batalla tenística y de vida, un ejemplo deportivo y vital. "He tenido momentos buenos y malos. Estoy orgulloso y feliz de cómo lo he gestionado. Nunca había ganado tras perder dos sets. He conseguido jugar mi mejor tenis en los momentos importantes. Es lo que hacen los grandes campeones y yo quiero ser uno de ellos. Ganar así sabe increíble, poder poner nuestro nombre en la historia de Roland Garros y de los Grand Slams es increíble. Pero cuando se sufre, cuando solventas momentos difíciles tiene un sentimiento especial", resumió el murciano.

Carlos Alcaraz celebró su gesta a lo grande, con la Philippe Chatrier patas arriba, exhausta tras un partido antológico, inolvidable. El murciano desapareció por una de las entradas de la central de Roland Garros y emergió por uno de los accesos a la grada para fundirse en una piña tremenda con Juan Carlos Ferrero, con su equipo, con toda su familia. Emoción a flor de piel e historia del deporte.

Tras una celebración muy emotiva, Alcaraz se sentó en su silla, pensativo, calibrando la gesta que acababa de lograr. Tras eso llegó el momento de hablar ante la Philippe Chatrier y comenzó elogiando a su rival, un Sinner que también mereció ganar.

"Hola a todos. Quiero empezar con Jannik. Es increíble el nivel que tienes. Felicitaciones por dos semanas increíbles, un torneo increíble para ti y para tu equipo. Sé lo duro que has trabajado, sé lo mucho que estás persiguiendo este torneo. Estoy bastante seguro de que serás campeón no una sino varias veces. Estoy encantado de escribir la historia de este torneo junto a ti. Eres una fuente de inspiración", comenzó Carlos Alcaraz.

Agassi entrega su segundo Roland Garros a Alcaraz

Acto seguido agradeció el apoyo a los 15.000 espectadores que abarrotaron al Philipe Chatrier.

"Habéis sido un apoyo importante para mí desde el primer momento hasta el último partido. Habéis estado a mi lado hoy y nunca os lo podré agradecer lo suficiente. Siempre estaréis en mi corazón", indicó el murciano.

El punto álgido llegó con la entrega de la Copa de los Mosqueteros. Andre Agassi, leyenda del tenis y ganador de ocho grand slam, entregó el trofeo a Carlos Alcaraz, quien lo alzó al cielo de París antes de abrazarlo y besarlo. Sonó, un año más, el himno de España en la capital francesa. Se fue Rafael Nadal Parera, pero ya está aquí Carlos Alcaraz Garfía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com