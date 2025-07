Carles Pérez, exjugador del Barça, ingresado tras un mordisco de un perro cerca de la zona genital

El jugador Carles Pérez ha vuelto a casa tras sufrir un mordisco de un perro en la zona del abductor y no en los genitales, como se ha dado a conocer en diversos medios. Una información que el propio futbolista ha desmentido, según informa 'Esport 3'. A pesar de que no se encuentra en estado grave, se estima que el futbolista no se incorpore al equipo a corto plazo, tal y como recoge 'Marca',

Según ha podido confirmar el diario AS, este episodio se produjo cuando el jugador estaba paseando a su propio perro cuando otro le mordió. Esta hospitalización se produjo el pasado martes 29 de julio en una clínica privada en el municipio griego de Panorama, Tesalónica.

El futbolista catalán estuvo bajo observación y recibió seis puntos de sutura. No obstante, tras una primera exploración, se descartó que pasara por quirófano e incluso ha podido volver a su domicilio.

Por su parte, según detalla el medio griego 'Sport24', el Aris de Salónica está considerando emprender acciones legales para localizar al dueño del animal.

Su futuro en el Aris de Salónica

La llegada de Pérez a la Liga griega supone un nuevo punto de inflexión en su trayectoria y así, recuperar su continuidad después de su etapa en el Getafe C.F, donde no ampliaron el contrato.

Al país heleno llegó de la mano de Rubén Reyes. Sin embargo, este incidente interrumpesus planes a corto plazo en el campo. De momento, se sabe que no podrá participar en el partido de vuelta de la jornada de este jueves 31 de julio.

A sus 27 años, Carles Pérez goza de una trayectoria en diversos equipos de primera línea. Es canterano del FC Barcelona jugando hasta 14 partidos en el equipo azulgrana. No obstante, todo dio un giro cuando se marchó a la AS Roma con una opción de compra obligatoria por 13 millones de euros. Posteriormente, el catalán ha vestido los colores de equipos como el R.C Celta de Vigo y el curso pasado jugó cedido en el Getafe. Este verano se ha vuelto a marchar cedido, al Aris de Salónica, y así recuperar confianza y minutos en un entorno nuevo.

