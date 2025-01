Zverev contesta a los gritos de violencia doméstica de una aficionada

No fue una noche fácil para Alexander Zverev en Melborune. El tenista alemán cayó ante Jannik Sinner en la final del Open de Australia, una derrota que le vuelve a dejar con la miel en los labios de cara a cosechar su primer Grand Slam. Pero el suplicio no terminó ahí: justo cuando Sascha estaba a punto de tomar la palabra en la ceremonia de entrega de trofeos, una mujer empezó a gristar desde la grada de la Rod Laver Arena.

Zverev se quedó asombrado cuando entendió lo que decía: "¡Australia cree que en Olya y Brenda!". Un mensaje reivindicativo que hacía referencia a los relatos de las dos exparejas del germano que denunciaban haber recibido malos tratos por su parte. Ambas han interpuesto denuncias contra el alemán por supuesta violencia doméstica y de género. Desconcertado, el número 2 del mundo siguió no obstante con el protocolo sin darle mayor importancia.

"No hay más acusaciones"

Ya en rueda de prensa Alexander Zverev se defendió restándo importancia al surrealista momento vivido en la pista principal de Melbourne y aludiendo al tiempo pasado sin más denuncias: "Creo que no hay más acusaciones, ya llevamos nueve meses sin nada. Ella fue la única que pensó en decir eso en ese momento, pues bien por ella. No voy a abrir ese tema más".

Presunto positivo de Jannik Sinner

El germano también tuvo que contestar otra pregunta sobre un tema delicado, como es el presunto positivo en una sustancia dopante del que fue su verdugo en la final, el italiano Jannik Sinner (1): "No sé nada sobre la situación en la que está. Sé que ha salido como inocente en el primer veredicto. Sé que están todavía mirándolo. Es un gran chico, no tengo nada en contra de él. No sé lo que va a pasar. La verdad es que no me esperaba esta pregunta, no sé qué contestar", comentó un sorprendido Zverev.

Zverev también aprovechó para hacer autocrítica y admitió que el transalpino "es mejor en todo menos en el saque". "Él es muy similar a Novak cuando estaba a su nivel, no fallan y hacen que tengas que pegarle más fuerte para ganar. Es muy difícil ganar el punto desde el fondo, no te dan espacio, ni tiempo, jugando sobre la línea. Ahora mismo es demasiado bueno para mí, hoy no he estado ni cerca de lo que necesitaba", abundó un Zverev abatido tras caer nuevamente en su tercera final Grand Slam.

