Hubert Hurkacz - Rafa Nadal: Horario y dónde ver el partido del Masters de Roma, en directo

Tras un exigente estreno ante Zizou Bergs, Rafa Nadal afronta este sábado su segundo partido en el Masters de Roma, un torneo que el manacorí ha ganado en diez ocasiones a lo largo de su carrera (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021). Su rival en la segunda ronda en el Foro Itálico será el polaco Hubert Hurkacz, número 9 de la ATP y séptimo favorito en la capital italiana.

No hay precedentes entre ambos tenistas, por lo que el partido será el primero que jueguen frente a frente Nadal y Hurkacz. Habrá que ver cómo responde el ganador de 22 grand slam tras las tres horas de partido ante Bergs y después de la exigencia de la semana pasada en Madrid, donde firmó tres victorias (Darwin Blanch, Alex de Miñaur y Pedro Cachín) y alcanzó los octavos de final.

El tenista polaco, actual 9 del mundo, es un temible sacador y la prueba más complicada, a tenor del ranking, para Nadal desde su regreso a las pistas tras un año sin competir. Hubert Hurkacz acumula 23 victorias y diez derrotas en lo que va de temporada, habiendo sumado un título en 2024: el ATP 250 de Estoril sobre tierra batida. A lo largo de su carrera, el tenista de 27 años ha conquistado ocho títulos, con un balance de 193 victorias y 133 derrotas a lo largo de su carrera. Sus mayores éxitos son el Masters 1.000 de Miami (2021) y el Masters 1.000 de Shanghai (2023).

Rafa Nadal afronta en Roma su último test antes de desembarcar en Roland Garros y es consciente de que debe buscar sus límites de cara al grand slam parisino, que ha conquistado en 14 ocasiones a lo largo de su carrera.

"Llevo queriendo hacer este progreso desde el inicio de temporada, pensando estar en mi mejor nivel en Montecarlo. No fue el caso, por mi problema abdominal. En estas últimas semanas he hecho progresos, pero ahora tengo que ir a por todas. Tengo que ir viendo cómo avanzan las cosas. Si me puedo adaptar a todo. Roland Garros es en tres semanas y tengo que forzar mi cuerpo para prepararme de cara a lo que me viene", apuntó Nadal tras su triunfo ante Bergs.

Horario y dónde ver el Hubert Hurkacz - Rafa Nadal

El partido de segunda ronda del Masters 1.000 de Roma entre Hubert Hurkacz y Rafa Nadal se jugará el sábado 11 de mayo en un horario por confirmar por parte de la organización del torneo.

El encuentro de Rafa Nadal ante Hubert Hurkacz en el Foro Itálico se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, donde se podrá consultar el resultado y todas las reacciones del partido.

