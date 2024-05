Rafa Nadal ya conoce su camino en el Masters de Roma: primer rival e hipotético cuadro

Rafa Nadal ya sabe cuál será su camino, o al menos a simple vista, en la bella Roma, donde se disputa el quinto Masters 1.000 de 2024 y el tercero en tierra batida. Ni mucho menos será un camino de rosas pero el español aspira a hacer un papel parecido al de Madrid, donde ganó tres partidos (Blanch, De Miñaur y Cachín) en la que fue la última edición de su carrera (5 títulos). Nadal se fue con buenas sensaciones de la capital y este lunes ha amanecido en el puesto 305 (más de 200 posiciones ganadas tras sumar 175 puntos).

Así es el cuadro de Nadal

El tenista de 37 años debutará en primera ronda del Foro Itálico ante un jugador de la previa y si consigue avanzar se encontraría en segunda a Hubert Hurkacz, número 9 del mundo. El polaco es uno de los mejores y más regulares tenistas del mundo pero su juego no es tan peligroso en tierra batida a pesar de que levantó hace semanas en Estoril (ATP 250) su primer título en arcilla. Tanto en Montecarlo como en Madrid ha caído en octavos de final ante Ruud y Fritz respectivamente. Su mejor resultado en el Foro Itálico fue 3º ronda en 2020.

En el caso de que el balear gane los dos primeros partidos se podría ver en tercera ante el brasileño Seyboth Wild o el argentino Etcheverry, ya en octavos habría un hipotético enfrentamiento ante Holger Rune, reciente finalista.

Más fácil para Djokovic

Novak Djokovic, 1 del mundo y seis veces campeón del torneo, disfrutará de un cuadro mucho más despejado y relativamente cómodo hasta octavos de final. El serbio y el español no se verían hasta una hipotética final.

Rivales para el resto de españoles

El que actuará como mejor tenista masculino español será Alejandro Davidovich Fokina (33), que seguramente se cruce con Alexei Popyrin en 2º ronda y en tercera ronda podría enfrentarse al campeón del año pasado, Daniil Medvedev.

Pedro Martínez, Jaume Munar y Roberto Carballés Baena se medirán en su debut a Nuno Borges, Hijikata y O'Conell respectivamente. Ramos y Bernabé Zapata intentarán pasar la previa para jugar el cuadro principal. En la categoría femenina Paula Badosa debutará ante la joven rusa Mirra Andreeva, que es una de las grandes sensaciones de la temporada a sus recién cumplidos 17 años. Bouzas Maneiro y Párrizas han caído en la previa mientras que Masarova está a un partido del main draw.

Alcaraz y Sinner, bajas muy sensibles

En la capital italiana no estarán ni Jannik Sinner ni Carlos Alcaraz, números 2 y 3 del mundo respectivamente, por lesión. El primero, ídolo local que no podrá competir ante su gente, se bajó en cuartos de final del Mutua Madrid Open ante Aliassime por molestias en su cadera. Lo hizo para poder estar en Roma pero la lesión era más grave de lo que se pensaba y el objetivo principal del transalpino será llegar a 100% a Roland Garros: "No es fácil escribir este mensaje pero después de hablar nuevamente con los médicos y especialistas sobre mis problemas de cadera tengo que anunciar que lamentablemente no podré jugar en Roma", explicó.

Tampoco hará acto de presencia Carlos Alcaraz, eliminado también en cuartos ante Andrey Rublev (posterior campeón) y que recayó de su lesión en el antebrazo derecho: "Sentí dolor después de jugar en Madrid, molestias en mi brazo. Hoy me hecho unas pruebas y tengo un edema muscular en pronador redondo. Necesito descanso para recuperarme y poder jugar sin dolor al 100%", aclaró el murciano, que se ha perdido 3 de las 4 ediciones posibles en el Foro Itálico (el año pasado cayó en segunda ronda ante Marozsan). Lehecka también es baja.

Tanto Medvedev como Rublev eran serias dudas, el primero porque también se lesionó en Madrid y el segundo porque ganó y es posible que prefiera descansar de cara a Roland Garros. En el caso de Daniil defiende el título de campeón (1.000 puntos).

