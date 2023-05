El Gobierno de Francia avisa a Djokovic tras su mensaje por un Kosovo serbio en Roland Garros

Roland Garros, como muchos torneos del calendario de la ATP, no quiere que los tenistas que participan en el grand slam parisino hagan declaraciones o gestos políticos, el objetivo es lograr una neutralidad y evitar enfrentamientos y polémicas que van más allá del propio deporte. Por eso no ha gustado nada el gesto de Novak Djokovic a favor de un Kosovo serbio tras el partido ante Aleksandar Kovacevic.

Nole, como es habitual en aquel jugador que gana su partido, tuvo la ocasión de firmar la cámara de la retransmisión, un gesto que ya es habitual en muchos torneos, pero que esta vez ha generado un problema a la organización de Roland Garros. Y es que el serbio firmó la cámara con la siguiente frase en cirílico: '¡Kosovo es el corazón de Serbia! Stop a la violencia'. Como era de esperar ese gesto del jugador serbio ha generado un gran malestar en aquel país.

El Gobierno de Francia también ha entrado en el asunto y, por boca de la ministra francesa de Deportes, ha afeado a Djokovic ese gesto, advirtiéndole de que no se debe repetir y que "no fue apropiado".

"No tiene que repetirse. Claramente, no fue apropiado", indicó Oudéa-Castéra en una entrevista en la cadena France 2. La ministra gala de deportes también desveló que la directora de Roland Garros, Amélie Mauresmo, había hablado con el entorno del jugador, que en el pasado ya ha manifestado públicamente su posición política respecto a Kosovo, e insistió en que "no tiene que repetirse porque hay un principio de neutralidad" en el grand slam parisino.

"Puede que me castiguen, pero me veía con la obligación de apoyar como una figura pública que soy. Lo volvería a hacer. No soy político ni quiero meterme en política. Pero como serbio, siento todo lo que está sucediendo en Kosovo", se justificó Djokovic en rueda de prensa.

La organizadora de Roland Garros opinó que la acción de Djokovic fue "militante" y "muy política", por eso no debería manifestarse durante la competición parisina.

"Vamos a hablar con él para saber qué quiso decir"

Amelie Mauresmo reconoció que están estudiando la situación, pero que no quieren precipitarse. "Vamos a ver, a hablar con él para saber qué quiso decir en realidad. No nos precipitemos", explicó la organizadora de Roland Garros en la televisión pública francesa.

La mistra gala de deportes también fue cuestionada por el gesto de la ucraniana Marta Kostyuk, quien negó el saludo a la bielorrusa Aryna Sabalenka por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Oudéa-Castéra considera que no es un caso homolgable al de Djokovic y aclaró que "se puede entender, aunque nos gustaría que siempre haya juego limpio hasta el final para dar la mano" porque para los ucranianos "hay un dolor que respeto".