Kostyuk niega el saludo a Sabalenka: "No la respeto, que diga con quién va en la guerra"

Como había anunciado, la ucraniana Marta Kostyuk no saludó a su rival, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en la pista central de Roland Garros: el momento provocó los abucheos de la grada. Le reprocha no haberse posicionado de forma incontestable en contra de la invasión rusa contra Ucrania. Sabalenka, número 2 del mundo y ganadora del primer Grand Slam del año, se adjudicó el partido por 6-3 y 6-2.

Sin embargo, la guerra fría no terminó aquí y, acabado el partido, ambas siguieron en los medios el rifirrafe: "No la he escuchado posicionarse contra la guerra personalmente", lamentó Kostyuk. La ucraniana, que se trasladó a vivir a Mónaco por guerra, dice que Sabalenka debe contestar la pregunta sobre quién quiere que gane la guerra: "Que diga con quién va. Yo nunca he dicho que la odie, pero evidentemente no la respeto. Han pasado 15 meses desde que empezó todo y ningún ruso o bielorruso se ha interesado por mi situación".

Sabalenka, por su parte, dijo que "nadie en este mundo, incluidos los atletas rusos y bielorrusos, apoya esa guerra". Sin embargo, la ucraniano contraatacó: "Que no hable en nombre de otros, que hable en el suyo propio".

Para Kostyuk, la toma de posición de la segunda tenista del ranking de la WTA contra la guerra puede hacer mover la opinión pública en su país y en Rusia, actualmente mayoritaria en favor del conflicto iniciado por su presidente, Vladimir Putin.

Kostyuk, que ya en el pasado Abierto de Estados Unidos rechazó saludar a la bielorrusa Victoria Azarenka, recordó que hay otras tenistas, como Daria Kasatkina, que han tomado posición contra la guerra y que ya no vuelven a Rusia. Y abundó: "Somos cuatro ucranianas en el top-100 y desde que la guerra empezó nadie ha venido a hablarnos. Todo el mundo cierra el pico. Veo a estas jugadoras todos los días y no me han dicho nada".

Sabalenka, favorita en París

Sabalenka, una de las favoritas para ganar Roland Garros, con permiso de la polaca Iga Swatek, número 1 del mundo y defensora el título, abogó por dejar atrás esta polémica: "¿Quién puede apoyar esa guerra? ¿Por qué siguen haciendo polémica con eso? Claro que no la apoyamos y si pudiéramos pararla lo haríamos. Pero desgraciadamente no está en nuestras manos", lamentó.

La número 2 del mundo se enfrentará en segunda ronda será su compatriota Iryna Shymanovich, procedente de la fase previa, que ganó a la húngara Panna Udvardy por 6-7(6), 6-3 y 6-1.