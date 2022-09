Federer quiere retirarse con un partido de dobles junto a Nadal en la Laver Cup

Roger Federer se despedirá del tenis profesional este viernes 23 de octubre con un partido de dobles en la Laver Cup y no disputará partidos individuales durante el torneo. El de Basilea ya está en Londres y ha entrenado en las instalaciones del O2, donde fue campeón de la Copa de Maestros en 2010 y 2011, antes del que será el último torneo de su carrera profesional.

El suizo forma parte del Team Europa junto al español Rafa Nadal, el serbio Novak Djokovic, el británico Andy Murray, el griego Stefanos Tsitsipas y el noruego Casper Ruud.

Por la tarde, Federer concedió una rueda de prensa a medios suizos en los que detalló cuál será su papel en la competición: "No voy a poder jugar partidos individuales, esto estaba bastante claro. Por eso no fue una opción jugar el torneo de Basilea en octubre. Seguramente juegue el dobles aquí el viernes por la noche y eso es todo. Le pregunté a nuestro capitán, a Bjorn Borg, si estaba bien que hiciera eso y me dijo que podía hacer lo que quisiera".

"Tal vez pueda jugar dobles con Rafa, eso sería un sueño absoluto"

Una de las posibilidades que hay es que Federer dispute ese encuentro de dobles junto a Rafael Nadal, como ya sucedió en la edición de 2017, en una imagen icónica para el deporte ya que, por primera vez en la historia, dos de los mejores tenistas compartieron pista.

Con la incógnita aún por despejar, el propio Federer ha desvelado cómo le gustaría que fuera su despedida: "Tal vez pueda jugar dobles con Rafa, eso sería un sueño absoluto", ha declarado en una entrevista exclusiva para el medio suizo SRF.

Pero por encima de los títulos y los récords, hay que destacar la sana rivalidad entre Roger Federer y Rafa Nadal en los escenarios más grandes del mundo de la raqueta. Una rivalidad histórica y un ejemplo de deportividad y caballerosidad.

Sus históricos enfrentamientos quedaban siempre dentro de la pista. Fuera de la tierra batida, la hierba o la pista dura, Federer y Nadal forjaron una gran amistad, una relación de admiración y respecto mutua que rara vez se ve en el deporte de élite entre los monstruos que pugnan por ser los mejores de una disciplina.

Su última derrota en Wimbledon

En la rueda de prensa, Federer, que anunció su retirada la pasada semana, dijo que la el último set jugado contra Hubert Hurkacz en Wimbledon 2021 -que perdió por 6-0- fue la peor hora de su carrera y que ahí se dio cuenta de que la rodilla no estaba funcionando.

"La decepción de aquello fue como fuegos artificiales en mi cabeza. Cuando volví el año pasado estaba muy lejos de mi 100 %, por eso me parece increíble que llegara a los cuartos de final en Wimbledon", apuntó Federer.