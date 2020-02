Fabio Fognini: "Rafa Nadal te destruye mentalmente con los intercambios de golpes"

Más información La emotiva visita de Rafa Nadal a Annita, la niña a la que dio un pelotazo

El tenista italiano Fabio Fognini, undécima mejor raqueta del planeta, analizó en una entrevista como es enfrentarse a los tres pilares del tenis mundial: Djokoviv, Federer y Nadal. El italiano se encargó especialmente en este último asegurando que te "destruye mentalmente".

"Cuando Federer y Djokovic están en la cima es muy difícil ganarles. Juegan muy rápido y no te dan espacio", aseguro Fognini para luego confesar: "Con Nadal es diferente. Es un juego más físico y te destruye mentalmente con los intercambios de golpes. Pero puedes jugar contra él, puedes correr".

El italiano ha podido derrotar, incluso remontando dos mangas como en el US Open, en cuatro ocasiones al manacorí, aun así, Nadal se impone claramente con doce en su histórico particular. Sin embargo, Fogini no ha podido hacer lo propio con el suizo y el serbio.

Respecta a la polémica que siempre ha rodeado su rendimiento confesó que tiene su "personaje y ha habido cosas que tenía que haber hecho de otra manera diferente" a su vez añadió: "A veces no aproveché mi talento. Habría llegado más lejos en los torneos. Muchas veces prefiero sentarme en el sofá que entrenar".