Un exciclista pide sancionar a Djokovic: "Si el organismo antidopaje hace su trabajo, debe ser suspendido"

Novak Djokovic ha firmado un 2023 de auténtico récord, ganando tres de los cuatro grand slam (Melbourne, París y Nueva York) y coronándose con su séptimo título en las ATP Finales. A sus 36 años, el de Belgrado ha completado una de sus mejores temporada y se ha colocado como el tenista con más majors por delante de Nadal (22) y aventajando en cuatro a Roger Federer. El hambre de Nole le ha llevado a ser el auténtico GOAT de la historia del tenis y apenas ha dejado opciones a sus rivales. Solo Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon y Jannik Sinner en las semifinales de la Copa Davis en Málaga han evitado el año perfecto del serbio.

Precisamente durante la disputa de la Copa Davis en Málaga se produjo un momento polémico con Djokovic de por medio. Y es que el serbio se negó a pasar un control antidopaje antes de su partido ante Cameron Norrie, sometiéndose al control tras jugar su partido.

Ese episodio ha sido abordado por el exciclista francés Marc Madiot en una entrevista con RMC Sport. El actual director del equipo Groupama-FDJ opina que Djokovic debería ser sancionado por su negativa a pasar el control antes del partido y así ha justificado su opinión.

"Hay sustancias en la gama de productos antidopaje que pueden detectarse en un tiempo extremadamente limitado. Si no se hace un control antes del inicio de la competición, el momento de la competición permite eliminar los rastros del producto dopante. Es posible durante un tiempo limitado, esta es la razón por la que se introdujo la prueba antes de la competición. ¡Es surrealista que te avisen porque ya no sería un control sorpresa!", argumenta Marc Madiot.

"Tienen el derecho a hacer controles antes y después de una competición. Djokovic rechazó someterse al control antes del partido. Si el organismo antidopaje hace su trabajo, Djokovic debería ser suspendido. Ha rechazado someterse a un control antes de un partido y se lo hizo después. En el ciclismo te someten a un test y si te niegas, es un positivo, y si es positivo, estás sancionado. No tienes el derecho de saltarte un control, así es el reglamento", indicó el exciclista y director del equipo Groupama-FDJ.

Djokovic justifica su decisión: "No hay nada que ocultar, pero también hay algunos límites"

El propio Djokovic habló sobre lo ocurrido en Málaga y justificó su decisión argumentando que apoya las pruebas antidopaje, pero con unos límites.

"Siempre he apoyado las pruebas, pero no en ese momento. ¿Qué cambiará eso? Voy a estar allí cuando termine el partido, hazme la prueba entonces. No hay nada que ocultar, pero también hay algunos límites", justificó el tenista serbio.

"Recibí una notificación una hora y media antes del partido, tengo mi rutina y necesito no distraerme. Pensar en sacarme sangre, pensar si podré dar una muestra de orina... Una decisión completamente ilógica. Es indignante que la agencia antidopaje sea una empresa privada y deberíamos hablar para tener nuestra propia agencia. No entienden lo que está pasando aquí. No entienden el deporte, no entienden dónde están", denunció Djokovic.