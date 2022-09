Enrique Ayala, de 90 años, gana el primer campeonato de España de tenis de su edad

Roger Federer se ha despedido a sus 41 años del tenis profesional, aunque, eso sí, no jubilará la raqueta porque el tenis puede ser un deporte "senior". Y si no, que se lo digan a Enrique Ayala, a sus 90 años, este ingeniero de Madrid acaba de ganar el primer campeonato de España de tenis de su edad. ¿Su próximo objetivo? Alzarse como campeón del mundo.

Su calentamiento en el túnel de vestuarios nada tiene que ver con el de Rafa Nadal, aunque en la entrada a pista comienzan las semejanzas (ambos saludan), que se repiten cuando finalizan los torneos.

Tras este título de campeón de España, Enrique ya entrena para su siguiente objetivo: "Quería jugar el campeonato del mundo pero este es a mediados de octubre y no llego", nos cuenta. Y no llega por culpa del coronavirus.

"Estuve 60 días en la UVI por coronavirus"

"He estado 60 días en la UVI, me han intubado, me han hecho traqueotomías...", detalla. Con 90 años ocupa el segundo puesto del ranking nacional, está entre los 10 primeros del mundo y aspira a mejorar su posición antes de que termine el año 2022: "Yo tengo un juego más bien ofensivo, no me gustan las dejadas, no se liftarla, juego dándole lo más fuerte que puedo con el 'drive'", asegura.

"Espero seguir jugando 10 años más al tenis"

El campeón más longevo en la historia de nuestro tenis tiene previsto seguir en lo más alto de la clasificación y ve lejana la retirada: "Yo, si la salud me respeta, espero jugar otros 10 años", concluye. En los años 70 una joven y prometedora figura del periodismo hacia ya de maestro de ceremonias en el primer trofeo conseguido por Enrique Ayala. Era el mismo, que compartía pista con nuestro Nadal nonagenario.