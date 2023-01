Djokovic hace saltar las alarmas por sus problemas físicos: "Estoy preocupado, no puedo decir que no"

Más información Nadal sufre una lesión en el psoas y estará entre 6 y 8 semanas de baja

Novak Djokovic es el gran favorito para ganar el Open de Australia, mucho más tras las eliminaciones de Nadal y Ruud, número 1 y 2 del mundo. Pero el serbio sabe que no está en condiciones optimas cuando aún le quedan cinco partidos para alzar su décimo major en Melbourne, el que sería 22º de su carrera.

Pese a la victoria en segunda ronda ante el francés Enzo Couacaud (6-1, 6-7(5), 6-2 y 6-0), Djokovic tuvo que ser atendido en pista de sus molestias en el muslo izquierdo. El serbio reconoce que está "preocupado" y que no entrena en los días que no tiene partido para preservar su pierna.

"Mi situación no es la ideal pero no quiero ir mas allá. Me gustaría sentirme diferente pero tengo que ir día a día. Lo bueno es que hay un día de descanso entre partidos y es tiempo para intentar recuperarme. Me toca estar sin entrenar en los días de descanso", explicó Djokovic, que se enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov (27) en la tercera ronda del Open de Australia.

"Estoy preocupado, no puedo decir que no porque tengo razones para estarlo. Tengo que aceptar las circunstancias. Voy a seguir e intentar competir contra Dimitrov. Ahora cada día que pase va a ser más complicado. Hace dos años eran circunstancias parecidas y acabé ganando el partido", indicó Djokovic.

"No sé cómo podemos cambiar esto. El calendario en los últimos días se ha visto afectado por el tiempo con calor extremo y lluvia, y los partidos se alargaron hasta muy tarde en la noche. El tiempo es más frío, así que el juego es más lento y veremos más batallas físicas", respondió Nole cuando fue preguntado por los partidos que finalizan pasada la medianoche.

"Tengo un problema cuando alguien cruza la línea"

Por otro lado, Djokovic explicó su incidente con un espectador durante su partido ante Enzo Couacaud.

"Tengo un problema cuando alguien cruza la línea. Han sido varias veces, había un grupo claramente bajo la influencia del alcohol, pero ha sido particularmente uno que estaba insultándome y provocándome. Lo he tolerado durante casi dos horas", argumentó Djokovic para justificar su petición para que ese aficionado fuera expulsado de la pista.

"Lo ha expulsado y lo he agradecido. Es innecesario que pasemos por estas situaciones. Después de dos horas el juez o el supervisor tienen que tomar una decisión", concluyó Djokovic.