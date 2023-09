Djokovic, como nunca le habíamos visto: rompió a llorar en el recibimiento en Belgrado

Novak Djokovic no pudo contener la emoción ni las lágrimas en el increíble recibimiento del pueblo serbio a su llegada y a la de la Selección de baloncesto, reciente plata en el Mundial de este verano.

El tenista de 36 años rompió a llorar como pocas veces le habíamos visto cuando salió al balcón y vio a decenas de miles de compatriotas gritar y corear su nombre en una estampa que le superó. Como una magdalena lloró Nole, que fue arropado por varios jugadores de la selección serbia de baloncesto en lo que fue un momento único.

Apenas pudo pronunciar palabra alguna el tenista de Belgrado ante el estruendo de los allí presentes, completamente rendidos ante el que es el mejor deportista de la historia del país y de siempre. Novak es feliz cuando vuelve a casa.

El ganador de 24 'grandes' siempre se ha mostrado orgulloso de ser serbio y tras la victoria del domingo en la final del US Open pronunció unas curiosas palabras que invitan a la reflexión cuando fue preguntado si se considera el mejor de la historia: "Os lo dejo a vosotros y al resto si merezco ser parte de ese debate. Pero hay algo que sí es un hecho: Si no fuera de Serbia ya me habrían glorificado a nivel deportivo hace años, especialmente en Occidente. Pero es parte de mi vida, estoy orgulloso de ser de Serbia, me da fe y esperanza y por es lo que estoy logrando sabe mejor y me llena más", aseguró.

Nole ya camina solo en el Olimpo

Este domingo se proclamó campeón del US Open por cuarta vez en su carrera (2011, 2015, 2018 y 2023). El tenista de 36 años desactivó por completo a Daniil Medvedev (6-3, 7-6 y 6-2), verdugo de Alcaraz en semifinales, para sumar un nuevo Grand Slam a su palmarés (24) aventajando así en dos 'Majors' a Rafa Nadal (24 a 22) y dejando aún más lejos a Roger Federer (20).

Este viernes aterriza en Valencia

En dos días, Novak Djokovic aterrizará en Valencia para disputar la fase de grupos de la Copa Davis 2023 que arrancó este martes con la primera victoria de Serbia ante Corea del Sur por 3-0. Y es que podremos disfrutar del balcánico, aunque seguramente no sea la palabra correcta, ante la selección española capitaneada por David Ferrer. España está en el grupo de Serbia, Corea del Sur y República Checa, se clasifican dos y seguramente lo consigan las selecciones serbias y españolas, eso sí, lucharán por conseguir el primer puesto.

España comenzará su andadura hoy ante la República Checa. El equipo elegido por Ferrer está formado por Alejandro Davidovich, Roberto Bautista, Bernabé Zapata, Albert Ramos y Marcel Granollers.