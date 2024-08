Djokovic cae por sorpresa ante Popyrin en tercera ronda del US Open

Novak Djokovic ha caído eliminado en tercera ronda del US Open, cuarto Grand Slam del año, tras perder en cuatro sets ante el australiano Alexei Popyrin, número 28 del mundo, por 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 en tres horas y 20 minutos de partido.

Novak Djokovic siguió los pasos de Carlos Alcaraz y no podrá defender el título conseguido la temporada pasada. El balcánico no conseguirá levantar ningún título de Grand Slam en 2024, algo que no le ocurría desde 2017.

49 errores no forzados

No fue su noche. Djokovic se vio superado desde el principio por un Popyrin que con esta victoria alcanza la ronda más alta de su carrera en un 'major'. El tenista serbio cometió hasta 14 dobles faltas, sumando en total 49 errores no forzados en la Arthur Ashe. Asimismo, tan solo pudo poner en juego el 58% de sus primeros servicios, de los que ganó el 71% de los puntos.

El de Belgrado arrancó el duelo perdiendo los dos primeros sets por 6-4. En ambos, un solo 'break' fue suficiente para Popyrin se adjudicara las mangas, ya que Nole, pese a tener hasta cinco opciones de rotura, nunca las aprovechó; algo que sí logró el australiano en el noveno juego del primer set y en el quinto del segundo.

No obstante, Nole pareció reaccionar en el tercer set, el cual se adjudicó holgadamente. Sin embargo, no hubo remontada y el 6-2 logrado en la tercera manga sería un espejismo. Popyrin acabaría abrochando el partido en el cuarto set con otro 6-4.

¿El fin del 'Big Three'?

Con la derrota de Djokovic, el US Open se queda sin su vigente campeón y cabeza de serie número 2 del torneo antes de que comience la segunda semana. Y ahora cabe preguntarse: ¿la eliminación de Djokovic en el US Open consolida el final del 'Big Three'? Por primera vez desde 2002 Nadal, Federer o Djokovic no ganan un Grand Slam.

"Honestamente, con la manera en que me sentía y la manera en que jugué desde el principio de este torneo, llegar a tercera ronda es un éxito. Quiero decir, he jugado uno de los peores tenis que he jugado jamás. En cuanto a saque, el peor de lejos", dijo en rueda de prensa el serbio.

"Gasté mucha energía ganando el oro y llegué a Nueva York no sintiéndome fresco mental y físicamente"

"Si juegas en una superficie rápida como esta sin el servicio y sin la capacidad de ganar 'puntos gratis', con un porcentaje muy bajo de primeros saques y muchas dobles faltas, no puedes ganar. Especialmente ante jugadores que están en forma como Alexei Popyrin, que estaba sacando muy bien y poniendo mucha presión en mi servicio. Sí, fue un partido terrible para mí", analizó.

Así, Nole sigue sin conseguir su título 25 de un 'grande' para desempatar con Margaret Court (24) como el tenista con más trofeos de la historia. Djokovic llegaba de ganar el oro en París 2024, pero en Nueva York aterrizó con las fuerzas bajo mínimos y sin haber participado en ninguno de los torneos de pista dura de la gira norteamericana.

"Gasté mucha energía ganando el oro y llegué a Nueva York no sintiéndome fresco mental y físicamente", admitió. "Como es el US Open, le di una oportunidad y di lo mejor de mí. Quiero decir, no tuve problemas físicos. Simplemente no tenía gasolina y se podía ver por la forma en que jugué", señaló.

