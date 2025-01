La decisión del TAS sobre el positivo de Jannik Sinner se tomará entre el 16 y el 17 de abril

Jannik Sinner deberá salvar una bola de partido el 16 y 17 de abril en Lausana, Suiza. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha informado que la audiencia por el caso de su doble positivo por clostebol se celebrará los días 16 y 17 de abril a puerta cerrada.

Y es que el italiano dio positivo durante el torneo de Indian Wells de la temporada pasada en dos pruebas, un doble positivo del que fue exculpado en agosto al estimar un tribunal de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) que se trató de una contaminación no intencionada en un masaje. Pero esa postura no es compartida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), organismo que decidió recurrir la sanción y solicitó una suspensión de entre uno y dos años para el tenista de San Candido.

Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, defendió su inocencia el pasado verano y comunicó su decisión de despedir a su preparador Umberto Ferrara y su fisioterapeuta Giacomo Naldi tras lo ocurrido con el doble positivo en clostebol, una sustancia prohibida.

Ahora ya se conoce la fecha exacta de la audiencia del TAS que debe estudiar el recurso de la AMA y ver si determina que el italiano es o no culpable de un caso de dopaje.

"Ninguna de las partes solicitó una audiencia pública y la misma se llevará a cabo a puertas cerradas",informó el TAS en un comunicado respecto a dicha audiencia que se celebrará los días 16 y 17 de abril en su sede central en Lausana, Suiza.

Kyrgios lanza otro dardo y Sinner pasa del australiano

A las puertas del Open de Australia, primer grand slam de la temporada, se produjo un cruce de declaraciones entre Nick Kyrgios, muy crítico desde el principio con la decisión de la ITIA de exculpar al italiano, y el propio Jannik Sinner.

"Este tema nunca ha sido un problema en toda mi carrera. He estado en el circuito más de diez años. En lo que a mí me respeta, no estoy en absoluto preocupado porque sé que estoy al tanto de lo que sucede en mi equipo. Confío mucho en mí y nunca me metería ninguna sustancia en mi sistema", indicó Kyrgios antes de su debut en Melbourne.

Jannik Sinner defendió una vez más su inocencia y no quiso responder al jugador de Canberra.

"No quiero responder a Kyrgios ni a otros. Creo que lo más importante es tener a mi gente alrededor para contrastar a esta otra gente porque ellos saben exactamente lo que pasó. No hice nada malo. No me afecta el ruido de fuera", afirmó el número 1 del mundo en la sala de prensa del Melbourne Park.

