Daniil Medvedev, sobre el calor extremo y la humedad en el US Open: "Un jugador va a morir..."

El calor y la humedad están pasando facturas a los jugadores en el US Open. Las condiciones climatológicas están suponiendo un reto en el último grand slam del año y Daniil Medvedev las sufrió en sus carnes en su partido ante Andrey Rublev. Un partido que se prolongó durante dos horas y 47 minutos con una temperatura superior a los 30 grados y un elevado porcentaje de humedad.

Los dos jugadores rusos tuvieron que hidratarse en cada descanso y tirar de hielo envuelto en toallas para evitar deshidratarse. El propio Medvedev dejó claro ante una cámara que esas condiciones extremas pueden resultar fatales.

"Un jugador va a morir y todos lo verán", espetó el moscovita ante la cámara en un momento de su partido ante Rublev en los cuartos de final del US Open.

"No sé si se apreciaba por la televisión, pero no parábamos de sudar y estábamos todo el tiempo yendo a las toallas. Los dos nos hemos literalmente quemado por el sol. No se qué se puede decir porque es obvio que no vamos a parar el torneo cuatro días hasta que se vaya el calor. Si jugamos a tres sets, algunos se van a quejar...", explicaba Medvedev al finalizar su partido y sellar su pase a semifinales del US Open.

El tenista de Moscú se medirá ahora a Carlos Alcaraz por un puesto en la gran final del US Open. Daniil Medvedev es muy consciente de que el murciano le ha pasado por encima en sus dos últimos enfrentamientos (final Indian Wells y semifinal Wimbledon).

"Necesito estar a 11 sobre 10 para intentar derrotar a Alcaraz"

"Necesitas un 11 sobre 10 (para ganar a Alcaraz) porque Carlos es muy fuerte. Aquí creo que ha perdido un set, pero he visto algunos de sus partidos y a veces en los puntos de 'break' corre para unos golpeos de 'passing'... Cosas increíbles", indicó Medvedev.

"Las dos últimas veces que jugué contra Alcaraz perdí, digamos, bastante fácil. Pero soy alguien que lucha mucho, así que quiero intentar ser mejor. Necesito estar a 11 sobre 10 para intentar derrotarle", incidió el ruso.

"Lo que hace difícil jugar contra Alcaraz es que tiene todos los golpes. Tiene un extra de potencia comparado con otros tenistas. Es bueno con la derecha, con el revés, con el cortado, con la dejada... Pero en tenis siempre puedes derrotar a alguien. Hay gente que derrota a Novak (Djokovic). Hay gente que incluso derrota a Rafa (Nadal) en tierra batida, que es casi imposible, pero algunos lo hacen. Es lo mismo con Carlos. Cada vez que juego contra él intento ganar. Necesito servir mejor que en los partidos anteriores... Necesito estar al cien por cien todo el tiempo y ser mejor", concluyó Medvedev.