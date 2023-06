El consejo vital de Rafa Nadal a 50 alumnos durante su graduación en su Academia

Rafa Nadal estuvo presente este miércoles en la graduación de 50 de los alumnos de su academia de Manacor y ofreció un discurso ante esos jóvenes que ha sido muy compartido en redes sociales. El ganador de 22 grand slam y que este año no ha podido estar en Roland Garros por su lesión en el psoas ilíaco recomendó a los recién graduados no dejar de darse oportunidades para lograr sus objetivos.

"No soy una persona de dar muchos consejos, la verdad. Soy más bien partidario de que las cosas se aprendan con los ejemplos diarios, pero solo os voy a dar uno. Yo solo voy a aconsejar una cosa: daros oportunidades. Esa es la realidad. Al final, no os frustréis cuando las cosas no salen bien a la primera, no os frustréis cuando llevéis un tiempo intentándolo y las cosas no funcionan. Seguid dándoos oportunidades", comenzó diciendo Rafa Nadal.

"En este caso puedo dar mi ejemplo personal. He tenido muchas alegrías deportivas durante toda mi carrera deportiva y durante mi vida, pero también he tenido muchos momentos difíciles a nivel de lesiones, a nivel de derrotas... Y lo único que he hecho yo, que creo que he hecho mejor en mi vida, es seguir dándome oportunidades. Al final, cuando uno sigue dándose oportunidades, seguro que va a llegar el momento que uno va a encontrar el momento y la solución hacia conseguir vuestros objetivos. A seguir y a por ello", aconsejó el manacorí a los 50 alumnos que se graduaban en su Academia.

Nadal felicita a Djokovic: "Ha logrado lo que parecía imposible"

Rafa Nadal también tuvo un bonito detalle con Novak Djokovic, después de que el serbio levantara su tercer Roland Garros y el grand slam número 23 de su carrera.

"Quiero felicitar a Novak por sus 23 títulos, una cifra que parecía imposible de conseguir; desde aquí, personalmente, le transmito mi enhorabuena y las de toda la academia por lo que ha conseguido en un deporte tan competitivo como el tenis", reconoció Nadal al jugador serbio.

Iga Swiatek, ganadora de Roland Garros en categoría femenina, también participó en el acto y confesó ser una "admiradora" de Nadal, porque le ha "inspirado".

"Os felicito por vuestra graduación; sé que os habéis esforzado, disfrutadlo mucho; gracias por invitarme a una ceremonia y a una academia tan bonitas", indicó la tenista polaca.