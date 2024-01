La confesión de Carlos Moyá sobre Nadal: "Tenía dudas de que volviera a jugar viéndole como le veía"

Rafa Nadal reaparecía el pasado 2 de enero en el torneo de Brisbane tras casi un año fuera del circuito por una lesión en el psoas ilíaco que le hizo abandonar el Open de Australia de 2023. Casi 365 días fuera de las pistas para el campeón de 22 grand slam y que fue capaz de jugar tres partidos en Brisbane hasta caer eliminado ante el australiano Jordan Thompson en los cuartos de final del torneo de Brisbane.

La gran duda ahora es saber dónde se volverá a ver en acción a Rafa Nadal. Algunas informaciones apuestan a que el ganador de 14 Roland Garros podría regresar en Doha, pero parece claro que el objetivo prioritario del tenista manacorí pasa por la gira de tierra batida la próxima primavera. El Conde de Godó, el Mutua MadridOpen y Roland Garros son tres torneos marcados a priori en la agenda de Nadal, que también podría disputar el Masters de Montecarlo.

La recuperación de Rafa Nadal ha durado casi un año y solo, tras operarse el pasado mes de junio, pudo comenzar a entrenar. Carlos Moyá, entrenador del jugador balear, ha confesado en una entrevista con José Morón, director de Punto de Break, cómo fueron esos primeros entrenamientos allá por el mes de agosto y el calvario que tuvo que afrontar el campeó español.

Moyá: "Había días que te hacía durar que pudiera estar listo para volver a jugar"

"Si hubiera vídeos de los primeros entrenamientos que hicimos allá por el mes de agosto, él se opera en el mes de junio, creo que el día de su cumpleaños, no son optimistas ni son positivos. A ver, entiendes que es el proceso que debe pasar para ser competitivo a tres o cuatro meses vista. Pero claro que te entran dudas, yo tenía dudas", confiesa Carlos Moyá en la entrevista con José Morón.

"El primer mes o mes y medio lo avances fueron mínimos. A veces se quedaba tirado en el suelo de dolor. Son situaciones duras, pero también sabíamos, según los médicos, que había que pasar por eso. Sí que había días que te hacía durar que pudiera estar listo para volver a jugar", admite el entrenador de Rafa Nadal.

Carlos Moyá también detalla cómo está Rafa Nadal tras las molestias que sufrió en su último partido en Brisbane.

"Va mejorando. Estamos siendo cautos, hay que ir con cuidado. Estamos empezando poco a poco a entrenar de nuevo. No fue grave, pero sí lo suficientemente serio como para no jugar el Open de Australia, que era uno de los grandes objetivos que él tenía", admite Carlos Moya.

"Si las lesiones no lo impiden, creo que será un jugador candidato a los torneos"

Carlos Moyá valoró el regreso de Rafa Nadal en Brisbane y opina que fue una muestra de lo que puede venir en los próximos torneos.

"Todos los meses de trabajo y sufrimiento se vieron recompensados. Se volvió a sentir jugador de nuevo. Me encantaron los tres partidos. Nos dio una pequeña muestra de lo que podemos esperar de él. Por nivel, me quedé muy satisfecho de lo que vi", explica Carlos Moyá.

"Yo soy optimista, pero también realista. Rafa ganó Roland Garros hace un año y medio. Si no ha tenido continuidad es por las lesiones. Hasta la lesión de Wimbledon, llevaba un año espectacular. No sé si a ese nivel, pero si las lesiones no lo impiden, creo que será un jugador candidato a los torneos que juegue. Necesitará continuidad, pero si lo logra, volverá a su nivel", apuesta el entrenador de Nadal.