Carlos Alcaraz: "No quiero ser el relevo de nadie, sino construir mi propia historia"

Carlos Alcaraz va camino de firmar otra temporada histórica. A sus 19 años, el próximo 5 de mayo cumplirá la veintena, ya ha logrado ganar dos veces el Trofeo Conde de Godó y viene de coronarse en Indian Wells. Stefanos Tsitsipas sufrió una vez más en sus carnes el hambre de un Alcaraz que quiere más y ya apunta al Mutua Madrid Open, donde defiende título.

"Siempre vamos pensando que podemos ganar y dar lo mejor. No ganarlo no sería un fracaso en sí mismo, sino dependiendo del nivel que mostrara. Todos los jugadores son muy buenos y pueden ganarme. Vamos a ir a por ello", advertía el tenista de El Palmar tras su triunfo en Barcelona.

"Me siento afortunado de tener el apoyo de tanta gente, pero no quiero ser el relevo de nadie, sino construir mi propia historia. En los dos años que no ha estado Rafa he ganado el título. Es una pena que no lo hayamos podido disfrutar y espero que siga jugando durante mucho tiempo", indico Alcaraz.

Próxima parada, Madrid Madrid Open

Del 24 de abril al 7 de mayo el tenis se muda a la Caja Mágica, en Madrid, con la celebración del Mutua Madrid Open, un torneo en el que Alcaraz defiende el título que conquistó de forma brillante en 2022. En aquella ocasión ganó a Nadal y Djovovic sobre la tierra batida de la capital española y este año en su camino podría cruzarse con el alemán Alexander Zverev en octavos, el ruso Andrey Rublev en cuartos y el noruego Casper Ruud o el danés Holger Rune.

El sorteo celebrado este domingo en la Caja Mágica, con el murciano, reciente vencedor del torneo de Barcelona, como primer cabeza de serie y con el ruso Daniil Medevedev, ganador en Miami, como número dos, estableció el recorrido de los aspirantes.

Alcaraz, actual campeón del Mutua Madrid Open, tiene como objetivo de nuevo recuperar el número uno. El jugador murciano defiende los 1.000 puntos del año pasado en una edición que no contará ni con Rafa Nadal ni con Novak Djokovic, ambos lesionados.

Carlos Alcaraz tendrá como primer adversario al vencedor del duelo entre el finlandés Emil Ruusuvuori y el francés Ugo Humbert. En el tercer tramo del evento asoma el búlgaro Grigor Dimitrov y en octavos ya puede tener un cara a cara con el alemán Alexander Zverev si supera adversarios como el estadounidense Sebastian Korda.

Al ruso Andrey Rublev, finalista en las dos últimas semanas con triunfo en el Masters 1000 de Montecarlo y subcampeón en Banja Luka, le puede tener enfrente en cuartos de final antes de unas semifinales contra Ruud o Rune, ganador en Múnich.