Oficial: Joan García, nuevo jugador del Barcelona

Ya es oficial. Joan García es nuevo futbolista del FC Barcelona. El ya exportero del Espanyol firma con el club azulgrana para las seis próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

"El FC Barcelona ha hecho efectiva la cláusula de rescisión del jugador Joan García. El coste de la cláusula ha sido de 25 millones de euros más IPC. Este viernes el jugador firmará contrato con el Barça para las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, en un acto privado en las oficinas del FC Barcelona", informa el FC Barcelona.

El anuncio del fichaje de Joan García llega justo después de que el portero de Sallent de Llobregat se despidiera del RDC Espanyol y la afición perica en sus redes sociales.

"Ha llegado el momento de separar nuestro caminos. Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa desde los 15 años. Durante todo este tiempo, he intentado crecer cada día como futbolista y como persona, siempre con humildad, esfuerzo y el orgullo de defender la portería del Espanyol. He dado todo lo que llevaba dentro para ayudar al equipo, para representar este escudo con la máxima entrega y para estar a la altura de lo que significa vestir esta camiseta. Sé que esta decisión no será fácil de entender para todo el mundo, no os pido que lo hagáis, pero sí quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada, pensando no sólo en mi carrera sino también en lo mejor para el club, para mi familia y para mí", aseguraba Joan García.

EL RCD Espanyol comunicaba este mismo miércoles la marcha de Joan García en un escueto comunicado de dos líneas en el que aseguraba que abandona el club tras haberse abonado su cláusula de rescisión.

"El portero Joan García ha abonado su cláusula de rescisión –25 millones más el IPC– y pone fin a su etapa como jugador del RCD Espanyol", informaba el club perico.

El fichaje de Joan García es el primero del segundo proyecto de Hansi Flick, que en la pasada temporada consiguió la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

La carrera de Joan García: del Sallent al Espanyol... y ahora al Barça

Joan García se inició en las filas del Sallent y, posteriormente, jugó en el Manresa y en la Damm, hasta que con quince años firmó por el Espanyol. Durante su etapa como blanquiazul se convirtió en un habitual de las categorías inferiores de las diferentes selecciones españolas, desde las sub17 hasta la sub21, y el pasado verano conquistó el oro olímpico en los Juegos de París.

Debutó con el primer equipo del Espanyol en 2021, pero no se consolidó en la portería hasta la temporada 2023-24, culminada con el ascenso a Primera División. Sin embargo, su gran eclosión se ha producido en la última temporada, donde se ha convertido en uno de los mejores porteros del campeonato. Ha sido el meta con más paradas registradas (145) y también el que más goles ha evitado en toda la competición, según diferentes estadísticas avanzadas.

Su cláusula de rescisión (25 millones) y su edad (24 años) convirtieron a Joan García en una de las piezas codiciadas del mercado y ha sido el Barcelona el que ha conseguido sus servicios, pese a que disponía diferentes ofertas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com