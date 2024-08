Carlos Alcaraz - Li Tu: Horario y dónde ver el partido del US Open en directo

El US Open, último Grand Slam de la temporada, sorteó el pasado jueves los cuadros masculino y femenino. Los tres grandes favoritos a hacerse con la última gran corona del año (Sinner, Alcaraz y Djokovic), tuvieron un sorteo bastante equilibrado.

Lo más destacable es que -por tercera vez consecutiva en Grand Slam- Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se citarían en una hipotética semifinal, siendo Djokovic el que gozaría de un camino más despejado en instancias finales. Y es que el serbio solo podría medirse al italiano y al español en la final.

A día de hoy ya se conocen quiénes serán los primeros rivales de este nuevo 'Big Three' en Flushing Meadows: Alcaraz (campeón de 2022) debutará contra el australiano Li Tu (186), Sinner ante McDonald (140), que fue verdugo de Nadal en el Open de Australia 2022; y Djokovic hará su debut ante el macedonio Albot.

El hipotético cuadro de Alcaraz

En cuanto al cuadro del murciano, el campeón de Roland Garros y Wimbledon no tendrá un camino sencillo hacia la final, pero al menos ha evitado a Medvedev en cuartos de final. El ruso fue campeón aquí en 2021 y ha jugado otras dos finales, además eliminó a Carlitos el año pasado en semifinales. Así es el hipotético cuadro de Alcaraz:

1R: Lu

2R: Shapovalov/Botic van de Zandschulp

3R: Jack Draper

4R: Korda/Tabilo

QF: Hurkacz/De Miñaur

SF: Sinner/Medvedev

F: Djokovic/Zverev

Horario y dónde ver el Alcaraz vs Li Tu

El partido que supondrá el debut de Carlos Alcaraz en el US Open 2024 y en el que se medirá al australiano Li Tu, actual 186 del mundo, tendrá lugar este martes 27 de agosto no antes de las 19:00 hora local, es decir, a la 01:00 de la madrugada hora peninsular española. Podrás conocer el resultado del partido en la web de Antena 3 Deportes.

Se torció el tobillo entrenando

Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, dio el susto en la jornada de este sábado después de torcerse el tobillo derecho mientras entrenaba con Cerúndolo en las pistas de Flushing Meadows. Tras el contratiempo, el de El Palmar se vio obligado a suspender lo que restaba de práctica a solo tres días de hacer su debut en el US Open 2024, torneo que ya ganó hace dos años.

Dio la casualidad además de que la torcedura tuvo lugar en el mismo tobillo por el que se tuvo que retirar del ATP 500 de Río de Janeiro el pasado mes de febrero, cuando apenas había disputado un juego ante el jugador local Thiago Monteiro.

El entrenamiento quedó cancelado y se dispararon las alarmas en el equipo del murciano, sin embargo, mucho más tranquilizadoras fueron las palabras del propio jugador cuando atendió a la prensa horas después.

"Creo no ha sido nada serio. Las horas después de haber parado, no he sentido nada, el tobillo está bien, todo está bajo control, creo... Pero veremos a ver a lo largo del día cuando esto se enfríe más, cómo reacciona. Vamos a cuidarlo estos días más de la cuenta, pero yo pienso que será solo un susto y mañana o pasado estaré el cien por cien... Paré el entrenamiento simplemente por precaución", explicó.

