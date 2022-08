Carlos Alcaraz se estrena con autoridad en Cincinnati

Victoria contundente de Carlos Alcaraz en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati. El tenista murciano se impuso con facilidad al estadounidense, número 72 del ranking, Mackenzie McDonald con un marcador de 6-3 y 6-2.

Tras despedirse precipitadamente y sufriendo en su primer partido en Montreal, Alcaraz regresó este miércoles a la senda de la victoria. Lo hizo además con un despliegue de golpes y con solidez. Al murciano le funcionó a la perfección el saque (hizo 5 'aces' y solo cometió una doble falta) y no concedió ninguna bola de rotura que pudiera desestabilizar el partido.

Alcaraz, que suele sufrir más en sus debuts, no tuvo ningún problema en esta ocasión. La presión que no supo controlar en Canadá no pareció afectarle en esta ocasión y el joven de 19 años ya está en segunda ronda donde se enfrentará contra Marin Cilic.

El jugador con más victorias

Es la primera victoria de Carlos Alcaraz en este Masters 1000, previa del US Open. Además, es el jugador con más victorias en esta temporada de la temporada, con 43. Por otro lado, Pablo Carreño, reciente campeón del Masters 1000 de la temporada cayó precipitadamente en su debut.

El torneo de Cincinnati se prepara ya para el debut de Rafa Nadal, uno de los retornos más esperados. El balear llevaba dos años sin competir en este escenario; vuelve tras recuperarse de su lesión abdominal y con las posibilidades reales de recuperar el número 1.