Carlos Alcaraz - Álex de Miñaur: horario y dónde ver la final del torneo de Queen's

Carlos Alcaraz jugará este domingo su primera final en el Queen's Club de Londres, donde el murciano opta a sumar su primer título sobre hierba y recuperar el número 1 de la ATP a las puertas de Wimbledon. El australiano Álex de Miñaur será el rival del murciano por el título y el único que ya puede frenar al español sobre la hierba londinense a una semana del inició del tercer grand slam de la temporada a escasos kilómetros, en las legendarias instalaciones del All England Club.

El murciano ha progresado de forma meteórica sobre la hierba y ha completado una adaptación en tiempo en la superficie más técnica y complicada del circuito. Carlos Alcaraz podría sumar su quinto título de 2023 tras haber conquistado Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona y Madrid. será la sexta final del curso para el tenista de El Palmar, que sólo ha cedido este curso en el partido por el título en Buenos Aires ante Cameron Norrie.

Carlitos jugará su primera final sobre hierba y su primera final en Queen's, torneo emblemático a las puertas de Wimbledon y en el que Andy Muuray es el rey con cinco títulos. Nadal logró ganarlo en 2008, en la antesala de la que sería su primer triunfo en Wimbledon. ¿Repetirá Alcaraz la secuencia ganadora del balear?

"Va a ser un partido bonito. Álex juega bien, buen tenis, con mucha confianza. Va a ser muy duro, pero es mi primera final y la voy a disfrutar seguro. Me he sorprendido a mí mismo con mi nivel, con cómo me estoy encontrando en pista. No me esperaba sentir tan bien en solo seis días aquí. Vine solo para ganar experiencia, para coger minutos en pista con estos jugadores. No me esperaba estar en una final y jugar a este nivel", admitió Alcaraz en la previa de la gran final.

Tras un sufrido debut en Queen's, Alcaraz ha sido capaz de ir elevando su nivel de juego y prestaciones para liquidar a Jiří Lehečka, Grigor Dimitrov y Sebastian Korda rumbo a la primera final de su carrera en hierba.

Horario y dónde ver la final de Queen's entre Carlos Alcaraz - Álex de Miñaur

El Carlos Alcaraz - Álex de Miñaur, final del torneo de Queen's 2023, se jugará el domingo 25 de junio, a las 14:30 horas. El partido de tenis Carlos Alcaraz - Álex de Miñaur se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, donde se podrá consultar todo lo que ocurra en la final de Queen's, el resultado y las reacciones de los protagonistas.