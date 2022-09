Carlos Alcaraz y el nº 1 de la ATP: "Es muy difícil llegar, pero mucho más difícil mantenerse"

Una semana después de conquistar el US Open, Carlos Alcaraz ha acudido al plató de El Hormiguero para charlar con Pablo Motos. El tenista murciano, que desde el 12 de septiembre ostenta el nº 1 de la ATP, ha repasado su histórico 2022, donde ha conquistado dos Masters 1.000 (Miami y Madrid) y su primer grand slam (US Open).

Carlos Alcaraz ha reconocido que aún necesita tiempo para asimilar todo lo logrado en los últimos días.

"Sinceramente aún no. No me he parado a pensar que soy nº 1 y he ganado el US Open. No he tenido tiempo de parar, pensar y asimilar todo lo que he vivido. Pero yo creo que va a costar unas semanas o unos días", ha reconocido Carlos Alcaraz.

El tenista murciano ha hablado sobre el nº 1 de la ATP y ha afirmado que no le preocupa perderlo.

"Es muy difícil llegar, pero mucho más difícil mantenerse. Hay muchos jugadores por detrás que luchan por lo que estás luchando tú. Si me lo quitan, seguiré luchando para volver o para que no me lo quiten", indicó Alcaraz.

"Lo llevo bastante bien, no le presto atención a las expectativas"

El tenista de El Palmar insistió en que seguirá siendo el mismo pese a las victorias y los títulos.

"Lo llevo bastante bien, no le presto atención a las expectativas o si la gente me va a reconocer más o menos. Yo voy a seguir disfrutando de lo que hago", admitió Alcaraz.

Carlos Alcaraz ha reconocido que el partido de cuartos de final del US Open ante Jannik Sinner fue uno de los mejores de su carrera.

"Ese día estaba bastante fino. Fue uno de los mejores partidos que he jugado en mi carrera. De nivel mental, físico y tenístico de lo mejor que he jugado en toda mi carrera", relató Alcaraz a Pablo Motos.