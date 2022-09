Carlos Alcaraz se moja y define el nuevo 'Big Three del tenis': "Sinner, Zverev y yo"

La nueva generación del tenis ya está aquí y ha irrumpido en el circuito ATP pisando fuerte. Prueba de ello ha sido la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open que supuso también su conquista del número 1 del mundo. Con el anuncio de la retirada de Federer, ya solo quedan Nadal y Djokovic como jugadores activos.

Sin embargo, el balear ya comienza a seleccionar cada vez más los eventos de su calendario con el fin de alargar algo más su carrera deportiva, marcada por las lesiones, especialmente en estos últimos meses. En el caso de Djokovic, el serbio se mantiene en buena forma pero este año ha visto limitada su participación en algunos torneos por su negativa a vacunarse y a nadie tampoco se le escapa que tiene 35 años.

Al ser preguntado por el nuevo 'Big Three' que dominará el tenis en el futuro, Carlos Alcaraz ha sido claro: "Sinner, sin ninguna duda, y Zverev. Con Sinner va a haber una rivalidad muy bonita y nuestros partidos son dignos de ver. Jugarlos no tanto. Vamos a jugar en grandes estadios y grandes momentos. Además, somos amigos fuera de pista".

Tal explosión del murciano ha provocado innumerables comparaciones con los grandes tenistas de la historia. Sin embargo, el de El Palmar también se resta presión: "¿Por qué me voy a comparar con ellos? No tiene sentido, ellos llevan 20 años y yo acabo de empezar". Eso sí, le gustaría poder jugar con Rafa Nadal en el nuevo Bernabéu ya que ambos son grandes aficionados del Real Madrid.

Alcaraz sueña con más

Pero Alcaraz no se conforma y va a por más. "Toca seguir soñando, seguir ganando torneos y estar el máximo tiempo posible entre los mejores", ha insistido. Además, cree que buena parte de su éxito ha dependido de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, que ya ha vivido las situaciones a las que se enfrente él ahora y hace más fácil que le pueda dar consejos. Entre sus máximas: "Siempre ser humildes y estar con los suyos".

"Aún no me he parado a pensar en lo que he hecho y qué hay que mejorar de cada al futuro. Llegar es complicado, mantenerse todavía más", ha confesado, aunque asegura que cada vez se siente con más confianza. Tanto en él mismo como en sus golpes. Y también tiene alguna superstición: "La de sales minerales, siempre a la izquierda; la de agua, a la derecha. Al comer en el partido, primero una barrita, luego un plátano o no pisar las líneas".