La broma de Alcaraz a Ferrero tras ganar su primer partido en la Laver Cup: "Que tenga cuidado con su puesto..."

Carlos Alcaraz se cobró rápido la 'venganza' ante Ben Shelton después de perder este pasado viernes en su estreno en el dobles junto a Alexander Zverev. El murciano, que formó pareja con el alemán, cayó ayer ante Shelton y Fritz pero hoy no dio opción al estadounidense en un partido brillante con el revés (6-4 y 6-4).

Primera victoria en la Laver e igualdad entre Europa y Mundo (4-4)

De esta manera, el número tres del mundo suma la primera victoria de su carrera en la Laver Cup e iguala la eliminatoria entre Europa y el Resto del Mundo (4-4).

Shelton, 17 del ranking ATP, plantó cara al español pero no estuvo a la altura en cuanto a peloteo se refiere. El estadounidense tiene una potencia descomunal en sus golpes y un saque mortal que acompañado de un brillante juego en la red le convierte en un escollo para cualquier tenista. Pero hoy no lo fue para el ganador de cuatro Grand Slams, Alcaraz rozó el 80% de puntos ganados con el primer saque y superó el 60% con el segundo, además de poner en aprietos el servicio de su rival (hasta 11 bolas de break) y neutralizar las cinco que tuvo el americano.

El de El Palmar resolvió con maestría y en blanco su último turno de saque para bajar de la nube a un Shelton que es idóneo para este tipo de competición, un perfil de jugador al que el espectáculo y el show le vienen como anillo al dedo, al igual que su compañero y amigo Tiafoe, que hoy comenzó la jornada imponiéndose en el supertiebreak a Daniil Medvedev.

"Si Juan Carlos Ferrero me está escuchando, que tenga cuidado con su puesto de entrenador..."

Tras consumar su primera victoria en la competición, Carlitos se mostró feliz y bromista: "Estoy muy feliz de ganar con el equipo europeo por primera vez. He jugado muy bien ante Ben, un rival muy complicado. Estoy muy feliz de haber conseguido los puntos para el equipo europeo. He tenido que darlo todo. Es un privilegio ser capitaneado por Björn Borg. Si Juan Carlos Ferrero me está escuchando, que tenga cuidado con su puesto de entrenador.", dijo entre risas con la leyenda sueca a su lado.

Federer, testigo de la victoria de Alcaraz

Por ende, el reciente ganador de Roland Garros y Wimbledon se desquitó rápido de la derrota en dobles de este viernes y puso la igualdad en una Laver que volverá a estar muy peleada. Roger Federer presenció el partido del murciano. Este domingo posiblemente vuelva a salir a la pista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com