Benoit Paire protagoniza otro lamentable espectáculo en una pista de tenis

No es la primera vez que Benoit Paire es noticia en una pista de tenis por una actuación irrespetuoso o poca deportiva, pero lo que hizo en el Challenger de Málaga es un punto y aparte. El que fuera número 18 de la ATP en enero de 2016 se enfrentaba a Pedro Martínez Portero y, por razones que no han trascendido, el tenista francés se dejó ganar, lanzando pelotas fuera de la pista a propósito o no corriendo a los restos de su rival.

Benoit Paire, actual 123 del mundo, no llegó ni a acabar el partido y se retiró con 6-0 y 4-2 en contra. El tenista galo firmó su mejor racha de victorias (34) en 2019 y conquistando dos títulos ATP (Marrakech y Lyon). Pero hace tiempo que Paire perdió cualquier motivación o ilusión por jugar al tenis. El propio Paire admitió su falta de ambición e incluso problemas con el alcohol.

"Solo quiero irme a la piscina o a la playa. Ahora mismo si pierdo en una primera ronda de un torneo me llevo 10.000 dólares, ¿por qué voy a volverme loco para ganar un poco más?", explicaba Benoit a L'Equipe.

Paire hace mucho tiempo que solo es noticia por sus lamentables espectáculos en una pista de tenis. Ya la lió hace un tiempo en Estados Unidos e incluso escupió sobre la marca del juez y luego se dejó ganar en el Torneo de Buenos Aires de 2021.

Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal atendió a Antena 3 Noticias en marzo de 2021 y aseguró que Paire "no hace un favor al tenis" con sus polémicas declaraciones en las que asegurab no haber cogido una raqueta fuera de los partidos y no tener entrenador

Una de sus últimas polémicas se produjo en diciembre de 2021 cuando puso en tela de juicio las restricciones por el covid-19. "Estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes Covid, si no, no le veo sentido", apuntó el tenista galo.