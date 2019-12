Artem Bahmet, el peor tenista de la historia que perdió por 6-0 y 6-0 sin ganar ni un solo punto del partido

Más información El alcalde de Manacor ataca a Rafa Nadal por su academia y el tenista responde

Artem Bahmet está revolucionando las redes sociales con los vídeos de su último partido. El tenista se ha convertido en el peor de la historia tras perder por 6-0 y 6-0 en su partido de la fase de clasificación del ITF 15K de Doha contra el tailandés Krittin Koaykul. El partido tan solo duró 22 minutos y el europeo no consiguió ningún punto de los 48 que se jugaron.

Las imágenes ya están dando la vuelta al mundo. Mucha gente se pregunta cómo un tenista que no sabe ni siquiera sacar puede participar en un torneo profesional de tenis. Tras los vídeos del partido, las redes sociales se han llenado de posibles teorías sobre lo ocurrido y algunas apuntan a un posible asunto de apuestas. Otros sin embargo, los relacionan con que el tenista podría ser un posible 'enchufado' de los organizadores del torneo.

El nombre del jugador no aparece en la Federación Internacional de Tenis, tampoco en la Federación Ucraniana y nunca había jugado un encuentro oficial, por lo que no hay registros suyos. La Federación aún no se ha manifestado al respecto.