Álex de Miñaur - Rafa Nadal: Horario y dónde ver el partido del Mutua Madrid Open

Rafa Nadal buscará este sábado dar un nuevo paso en su recuperación tenística en la segunda ronda del Mutua Madrid Open, donde le espera Álex de Miñaur, su verdugo hace unos días en el Conde de Godó. El balear y el australiano vuelven a cruzar sus caminos, esta vez sobre la tierra batida de la Caja Mágica. Al igual que el pasado jueves en su debut ante Darwin Blanch, se espera un lleno total en la Manolo Santana para ver el que podría ser el último partido del ganador de 22 grand slam en la capital de España.

Pese al buen juego desplegado en su estreno, Nadal es consciente de que el partido de este sábado ante De Miñaur será completamente diferente y reconoce que el favorito es el tenista australiano y afincado en España.

"Me sorprendería ganar el sábado a Alex de Miñaur. Pero no me preocupa a un lado u otro. Solo me cambiaría a nivel emocional seguir jugando aquí, pero a nivel personal no me cambia nada. Una victoria aquí o allá no me va a cambiar nada. No aspiro a ganar. Si aspirara a ganar hablaríamos de otra cosa. Estamos en otros momento el sábado es otra oportunidad de probarme tenísticamente. En Barcelona jugué un set, tenísticamente bien y el segundo no estuve", avisa el tenista manacorí.

"(De Miñaur) es un rival que regala poco. Soy consciente de que son partidos que para ganar necesitas tiempo y físico y a ver si estoy capacitado para poder hacerlo. Voy a intentar salir el sábado a disfrutar y competir. No descarto nada. Es un partido en el que no soy favorito", analizó Nadal.

El cara a cara entre Álex de Miñaur y Rafa Nadal favorece al balear (3-2), aunque en sus dos último duelo, en el Conde Godó 2024 y en la United Cup 2023, el atual número 11 de la ATP doblegó al español en dos sets (7-5 y 6-1) y tres sets (3-6, 6-1 y 7-5), respectivamente. Los tres primeros partidos entre ambos acabaron con victoria para Nadal: Wimbledon 2018, Open de Australia 2019 y semifinales de la ATP Cup 2020.

Horario y dónde ver el Álex de Miñaur - Rafa Nadal

El partido de segunda ronda del Mutua Madrid Open entre Rafa Nadal y Álex de Miñaur se jugará el sábado 27 de abril en la pista Manolo Santana, de la Caja Mágica, en un horario por confirmar por la organización.

El Álex de Miñaur - Rafa Nadal se podrá seguir online minuto a minuto en la página web de Antena 3 Noticias, con el resultado en directo y todo lo que ocurra.

