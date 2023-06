Alcaraz avisa a Djokovic: "Me siento como uno de los mejores, se está viendo en la pista"

Carlos Alcaraz ha designado al serbio Novak Djokovic como favorito para la semifinal que les enfrentará el viernes en Roland Garros: "Siempre tomo de favorito a Novak, no es por tirar balones fuera o por quitarme presión, pero es el favorito. Tiene dos títulos aquí y si no tiene más es porque ha chocado contra el mejor de la historia en tierra batida, si no tendría más. Mientras esté Novak aquí, siempre va a ser el favorito", dijo tras derrotar al griego Stefanos Tsitsipas en cuartos de final.

El español recordó que Djokovic disputará su 45 semifinal de un Grand Slam y para él será la segunda. Recuerda que 'Nole' que es "uno de los mejores de la historia", que "la experiencia está de su lado" y que "está jugando a un gran nivel, es difícil encontrar huecos, es una roca". "Será un partido exigente, difícil, hay que intentar olvidar lo que es y jugar el tenis que vengo haciendo", abundó.

"No diré que soy el mejor, pero sí uno de los mejores. Por el nivel que estoy mostrando"

Pese a que está desplegando un gran juego, Alcaraz afirmó que se espera que el balcánico le obligue a un nivel superior: "No pienso en si él me va a aguantar el ritmo, pienso en que soy yo quien tendré que aguantar la exigencia que le pone en cada punto. Todos hemos visto el nivel que está dando, es casi invencible, no podemos decir que vaya a aflojar". El de El Palmar ha augurado "un partido igualado" en el que tratará de "dominar".

Y el murciano le mandó un aviso de cara a la semifinal soñada de Roland Garros: "No diré que soy el mejor, pero sí uno de los mejores. Por el nivel que estoy mostrando. Me siento cómodo en la pista, con mucha confianza tenística y mental. Vengo jugando un gran tenis".

Alcaraz consideró "increíble" que vaya a enfrentarse en Roland Garros a uno de sus ídolos, al que tantas veces vio de niño medirse a Rafael Nadal: "Le he visto millones de veces y verme ahora aquí es un sueño cumplido. Lo veía contra Rafa y me decía: 'Algún día estaré yo ahí'. Ese día ha llegado".

El número 1 del mundo aseguró que contra Tsitsipas hizo "uno de los mejores partidos" de su carrera, aunque lamentó el bajón que tuvo en el final del cuarto set, del que tratará de sacar enseñanzas para el futuro: "A este nivel si te desconcentras un poco se te ponen con el agua al cuello", analizó.

'Me recuerda a un zurdo de su país'

Djokovic, por su parte, brindó unas bonitas palabras al murciano: "Se desenvuelve muy bien, sin ninguna duda, es un gran tipo, tanto dentro como fuera de la pista. En ella trae mucha intensidad, me recuerda a alguien zurdo de su país. Se merece sus éxitos. Trabaja duro y es un jugador muy completo con tan solo 20 años. Hemos jugado solo una vez en Madrid. Si llega al partido, es un encuentro que mucha gente quiere ver. Será el mayor reto para mí hasta el momento en este torneo. Si quieres ser el mejor, tienes que ganar a los mejores, y él es un jugador a batir aquí".

El número 1 en juego

En la semifinal también estará en juego el número 1 de la ATP que podría perder en caso de derrota, siempre que el serbio se llevase después el torneo. El joven jugador de El Palmar, quien a sus 20 años es el líder de la lista mundial, ya ha rebasado los cuartos de final que obtuvo el pasado año en París, al acceder a las semifinales con un sensacional triunfo sobre el griego Stefanos Tsitsipas, quinto en el ranking y al que se impuso por 6-2, 6-1 y 7-6 (5).

Con esa victoria Alcaraz gana 360 puntos hasta los 7.175, que son 860 más de los que tiene Djokovic, quien venció al ruso Karen Khachanov remontando (4-6, 7-6 (0), 6-2 y 6-4) y de ese modo desbancó del segundo puesto al también ruso Daniil Medvedev, quien fue eliminado en la primera ronda y ahora pasa a ser tercero con 6.100, a 215 del de Belgrado.

De vencer al serbio, Alcaraz alcanzaría los 7.655 y en caso de levantar el trofeo el domingo en la pista Philippe Chatrier terminaría el torneo con 8.455. Esas cuentas, aunque ahora mismo queden en segundo plano tanto para Carlos como para Novak, también se hacen en el circuito.

En el caso del balcánico, tendría que ser campeón en Roland Garros para recuperar el liderato de la ATP, pues ese resultado le permitiría llegar a los 7.595 puntos, que serían 420 más de los que tendría el murciano, que en ese supuesto habría caído apeado en semifinales.

Si Djokovic, de 36 años, accediera a la final y la perdiera, el primer puesto continuaría siendo para Alcaraz, que entonces aventajaría al serbio en 380 puntos.