Spiranac, la 'golfista más sexy del mundo', denuncia ciberacoso: "No quería vivir más"

Tiene 24 años y es estadounidense; considera que su cuerpo y belleza no han sido precisamente una ayuda en su carrera.

Spinarac es la reina del golf en las redes sociales con más de un millón de seguidores. Pero cuando la invitaron al Dubai Classic en 2015 sin tener ránking para jugar entre las profesionales, esas mismas redes se llenaron de críticas.

Spinarac se sintió acosada: "La noche anterior al torneo estaba en el baño llorando llorando, sola, asustada. Me sentía muy impotente. Me sentía tan mal por el acoso... hasta el punto que no quería vivir más".