Sebastien Toutant lleva el snowboard al siguiente nivel con su 'Obstacle course'

Sebastien Toutant es uno de los mejores snowboarders del mundo. Fue campeón olímpico de Big Air en 2018 y se ha colgado la medallas de oro en eventos tan importantes como el Dew Tour o los X-Games. Durante la pandemia del coronavirus se hizo muy viral por los vídeos que grabó superando todo tipo de obstáculos en su casa. Una idea que gustó y mucho a sus seguidores y que ahora ha replicado en el exterior.

Bajo el título 'Obstacle course', Sebastien Toutant protagoniza una divertida, original y complicada bajaba en la estación invernal de La Reserve, en Quebec (Canadá). Allí se le ve superando 22 obstáculos y mientras desciende con su snowboard.

"He estado compitiendo durante más de 16 años, que es mucho tiempo. Estoy tratando de encontrar cosas nuevas en este deporte y hacer más videos, y mostrar que soy bueno en otras cosas además de la competencia. Siempre he mantenido mi pasión por el snowboard apoyándome en mi lado creativo. No hay ideas malas o incorrectas, tienes que pensar fuera de la caja y superar constantemente tus límites si quieres lograr grandes cosas", explica Toutant en declaraciones a 'sportsport.ba'.

La empresa Today's Park, que diseña snowparks, fue la encargada de llevar a la realidad todos los bocetos e ideas del snowboarder canadiense.

Todo arrancó tras ganar el oro en los JJOO de Invierno en 2018 en la modalidad de Big Air. Toutant comenzó a entrenar parkour en casa, como complemento a su preparación para el snowboard. Una disciplina que le ha dotado al campeón olímpico de snowboard de unas habilidades.

Todos su retos suelen acabar con su característico lanzamiento de bvasket de espaldas y esta vez no fue una excepción. Sebastien Toutant dejó su firma a un original y divertido vídeo de snowboard.