Sale a la luz el vídeo en el que 4 policías matan a tiros a Ekom Udofia, exjugador de la NFL, en Arizona

La Policía de Phoenix (Arizona, Estados Unidos) ha difundido el vídeo de las cámaras corporales de un grupo de oficiales en las que se ve el momento en que estos matan a tiros a Ekom Udofia, exjugador de la NFL. El suceso tuvo lugar el pasado 30 de noviembre, cuando estos cuatro policías recibieron el informe de que un hombre, supuestamente armado y bajo los efectos de las drogas, estaban saltando sobre unos coches.

Lleva una pistola de aire comprimido

En el vídeo se aprecia que Udofia, de 33 años, portaba una pistola de aire comprimido cuando llegaron los agentes. El ex de la NFL caminó hacia los policías, ignorando sus órdenes de soltar el arma: "Por favor, no me obligue a dispararle. Suelte el arma", dijeron los agentes. Cuando el hombre estaba a pocos metros de los oficiales, le dispararon "en un intento de detener la amenaza", según apunta la Policía de Phoenix. Tras el incidente, Udofia fue trasladado a un hospital local, donde murió a causa de las heridas.

Problemas mentales

El exjugador de la NFL había sido detenido varias veces antes. Según los registros judiciales, Ekom Udofia sufría de trastornos mentales, un factor que contribuyó a su actividad delictiva según los medios estadounidenses.