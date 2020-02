Kerry Rodhes, exjugador de la NFL, y su tratamiento con ayahuasca contra la depresión: "Me desperté pensado que era un bebé"

Kerry Rodes, exjugador de la NFL, ha contado su experiencia en Costa Rica con la ayahuasca, una planta alucinógena con la que quiso tratar la depresión que sufría.

En una entrevista con 'The Guardia', Rodes explica cómo viajo hasta Costa Rica para verse con un Chamán y tomar parte de este peculiar tratamiento.

"Una vez me desperté y era un bebé en una cuna. Me veía en primera y en tercera persona. Y estaba llorando, pero nadie venía a abrazarme. Y en un momento, en medio de la alucinación, me di cuenta que no necesitaba que nadie me abrazara, que podía ponerme el pulgar en la boca y dejar de llorar. Me di cuenta que no necesito a nadie", explica Kerry Rodes.

EL exjugador de los Nets y los Cardinals de la NFL asegura que recurrió a la ayahuasca porque "investigué y vi que tenía propiedades regenerativas para el cerebro".

"Con los golpes y la encefalopatía traumática que sufren muchos jugadores de la NFL, para mí era una cosa interesante", reconoce Rodes.