El Real Madrid ajusticia al Granada para recuperar el coliderato de LaLiga Santander

El Real Madrid volvió a recordar al que se llevó LaLiga la pasada temporada. Los blancos hicieron mucho con muy poco. Los tantos de Casemiro y Benzema sirvieron para vencer a un Granada, que mereció más, pero no supo aprovechar sus oportunidades. Tres puntos muy trabajados que les sirven a los de Zidane para recuperar un liderato que comparten con el Atlético de Madrid.

Si algo ha demostrado Zidane, es que este año se fía de pocos jugadores. El francés se niega a rotar. Hoy, ante el Granada sólo introdujo el cambio de Valverde en el lugar del lesionado Modric. Diego Martínez, por su parte, si que introdujo algún cambio en el once del Granada. El goleador, Luis Suárez, no fue titular.

El partido empezó eléctrico y con muchas cosas que contar. Todos querían su gol. Puertas primero y Benzema después lo intentaron en ambas porterías, pero ninguno fue capaz de acertar. Un Real Madrid descentrado cometía errores en la salida de balón. Fallo que los andaluces eran incapaces de aprovechar. No lograron ni siquiera que Courtois se ensuciara los guantes.

Poco a poco la actividad frenética del inicio fue dando paso al sesteo. Los blancos dominaban sí, pero se estampaban constantemente contra una muralla nazarí, que estaba muy bien pertrechada. Tanto es así, que sólo un tiro de Kroos desde fuera del área intimido al portero del conjunto visitante.

La segunda parte empezó con un Granada respondón, que quería sorprender a los blancos, pero de nuevo Puertas no tuvo acierto de cara a puerta. Algo, que los de Zidane no tardaron en castigar. Avisaron primero con un tiro de Asensio al poste. Poco después el mallorquín pondría un caramelo en forma de centro, que Casemiro remató de forma inapelable al fondo de la meta visitante.

Pero el gol no cambió el partido. Los andaluces no cejaron en su empeño, y siguieron buscando el empate. Diego Martínez quemo todas sus naves, pero los visitantes no tuvieron suerte de cara a gol.

Además, el Real Madrid aprovechó los intentos de un equipo rojiblanco volcado para sentenciar el choque. Fue Benzema el que remató una contra mortal para sentenciar la contienda en la última jugada del encuentro.

Tras esta trabajada victoria el Real Madrid recupera un liderato que comparte con un Atlético, que tiene tres partidos menos. El Granada frena así, una racha que le volvía a permitir soñar con los puestos europeos