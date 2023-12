¿Podrá jugar Jon Rahm los 'majors', la Ryder o los JJOO tras su fichaje por LIV Golf?

El mundo del golf sufrió anoche un auténtico terremoto cuya consecuencias aún están por calibrarse. Jon Rahm, ganador de dos grandes y actual número 3 del mundo, confirmaba su fichaje por LIV Golf y su marcha del PGA Tour. La decisión del golfista de Barrika, el jugador más carismático del mundo y para mucho el mejor del mundo, puede acabar por precipitar un acuerdo entre LIV Golf y el PGA Tour. No queda otra. El golf mundial está condenado a un acuerdo por el bien de todos.

Pero a día de hoy la pregunta es cómo afecta la decisión de Jon Rahm a su carrera deportiva. El ganador del Abierto de Estados Unidos (2021) y el Masters de Augusta (2023) indicó anoche que espera se produzca ese acuerdo y mostró su deseo de seguir formando parte de la PGA.

"Si tengo suerte y todo va bien en el futuro, todavía quiero ser parte de la PGA. Si LIV Golf me da la libertad sin entrar en conflicto, quiero ser parte de la PGA y el DP World Tour", afirmó Rahm durante su histórico anuncio.

Lo que Jon Rahm tiene garantizada es su presencia en los cuatro grandes del golf mundial. Sus triunfos en el US Open 2021 y el Masters 2023 le garantizan plaza en el PGA Championship y el British Open hasta 2027, en Augusta de por vida y en el US Open hasta 2031. El único torneo grande que se podría perder el de Barrika sería The Players. A partir de 2027, la presencia de Rahm en el PGA Championship y el British Open dependerá de que LIV Golf y PGA Tour alcancen un acuerdo.

¿Y los Juegos Olímpicos? La presencia de Jon Rahm en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 no está garantizada, pero es complicado que el español se quede fuera de la cita olímpica. La Federación Internacional del golf elabora un ranking semanal y el de Barrika es ahora mismo tercero. Hay plaza para los 15 primeros hombres y mujeres del ranking olímpico y parece casi imposible que Rahm caiga por debajo del puesto 15 antes del próximo verano y no sea uno de los dos primeros españoles en el ranking. Además, el de Barrika podría jugar torneos del Asian Tour, asociado a LIV Golf y que sí está dentro del ranking mundial, para garantizar su plaza olímpica

La Ryder Cup, la única competición que queda fuera

La Ryder Cup es el único evento que a día de hoy no podría disputar Jon Rahm. El de Barrika necesita seguir siendo miembro del DP World Tour para ser seleccionado por el capitán europeo. El problema es que el circuito europeo no ha permitido hasta la fecha seleccionar a golfistas que jueguen el LIV Golf, como en el caso de Sergio García.

Rory McIlroy, uno de los golfistas más beligerantes contra el LIV Golf, pidió en una entrevista con Sky Sports que el Circuito Europeo cambie esa norma para 2025.

"Jon Rahm estará en Bethpage en 2025, así que, tras esta decisión, el Circuito Europeo deberá reescribir las reglas de elegibilidad de la Ryder Cup. No tengo dudas de esto, quiero a Jon Rahm en el equipo de la próxima Ryder Cup", explicó el golfista norirlandés.

El calendario de LIV Golf en 2024

LIV Golf anunciaba el pasado 24 de noviembre su calendario para la próxima temporada. Habrá 14 torneos, con una parada en España (Valderrama) del 12 al 14 de julio. En el LIV Golf los golfistas compiten de forma individual y por equipos, con una bolsa de premios de 20 millones por torneo, otra de 14 para el equipo campeón y otros 20 para el ganador de la clasificación individual a final de año.

Jon Rahm, como él mismo explicó anoche en FOX News, tendrá su propio equipo para jugar el LIV Golf, aunque aún se desconocen los miembros del mismo. Se especula que el estadounidense Tony Finau y el inglés Tyrrell Hatton puedan formar parte del equipo del golfista de Barrika.