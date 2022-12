'Perico' Delgado, Óscar Pereiro y Carlos Sastre opinan sobre el vídeo viral de los ciclistas: "Impresentable y surrealista"

La denuncia viral en forma de vídeo de los ciclistas en Sabadell sigue trayendo cola. El documento también se ha hecho viral entre los ilustres de la bici. 'Perico' Delgado, Óscar Pereiro y Carlos Sastre lo califican como "impresentable y surrealista".

Juanjo Méndez, medallista paralímpico, incluso entrena por la zona: "Sé dónde es, es muy peligroso. No hay civismo, estas cosas no se pueden hacer. A mí ya me rompieron la clavícula, un coche dio la vuelta de repente sin mirar si veníamos".

Las soluciones, "concienciar a los niños, respeto mutuo y endurecimiento de la ley".