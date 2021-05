Pepín Rioseco, el ferrolano de 80 años que ha batido el récord del mundo de 800 metros

Para Pepín Rioseco la edad es solo un número. Tiene 80 años pero se siente como un treintañero. Acaba de conseguir el récord del mundo de los 800 metros. La veteranía es un grado y este ferrolano un atleta de élite.

Cumplió 80 años mientras lograba el nuevo récord del mundo de los 800 metros en máster 80. Y tardó en cubrir esa distancia 2 minutos y 41 segundos, rebajando en siete segundos el anterior récord del mundo de categoría más de 80 años.

"No hay ningún secreto, me gusta hacer deporte, es una forma de afrontar la vida"

Se trata de cuarto récord del mundo de este ferrolano, ya que con 75 años consiguió la mejor marca mundial en 2000 metros con obstáculos, 1500 metros listos y 800 metros lisos.

"No hay ningún secreto, me gusta hacer deporte, es una forma de afrontar la vida. Me retiré cuando tenía 70 años y vi que tenía mucho tiempo libre y decidí implicarme mucho más en el deporte. Yo hago mucho ejercicio por la mañana, tanto en el gimnasio como nadando en la piscina, y las tardes las dedicó a leer o escuchar música. Mi vida es tranquila, no hay mucho mérito", explicó Pepín a la Federación Gallega.

"Yo tengo 80 años, los cumplí hoy, aunque me siento como una persona de 30 o 40 años. Me encuentro bien y quiero seguir gozando de los muchos años que me quedan por delante", indicó Pepín nada más lograr su último récord.